“Abbiamo deciso di autorizzare l’assunzione di 106 operatori ecologici che entreranno in servizio entro i prossimi venti giorni”. Lo afferma Giuseppe Todaro, presidente del consiglio di amministrazione della Rap, la società che a Palermo gestisce la raccolta e lo smaltimento dell’immondizia. “Stamane si è riunito il Consiglio di amministrazione – aggiunge Todaro – che ha approvato la proposta di bilancio e deciso l’assunzione degli operatori in vista dell’avvio della fase due della raccolta differenziata in una vasta area della città”.

Chi sono i nuovi operatori

I nuovi operatori, dalle prossime ore, dovranno presentarsi negli uffici per definire la documentazione, sottoporsi alle visite mediche e svolgere un breve corso di formazione. “Soffriamo ogni giorno della mancanza di personale – aggiunge Todaro – l’attività della Rap è condizionata dall’esiguità dell’organico che nel 2013 poteva contare su 2.300 operatori e oggi ne ha a disposizione solo 1.500. E’ nostra intenzione far scorrere presto la graduatoria del concorso e consentire altre 200 assunzioni”.

Emergenza rifiuti a Palermo, la situazione

Intanto la Rap sta cercando di recuperare il ritardo nella raccolta degli ultimi giorni che ha lasciato per le strade tonnellate di rifiuti. Nel pomeriggio di oggi sono previsti interventi straordinari allo Zen e, nella notte, in corso Pisani e nelle vie Emanuela Loi, Ingria, Dotto e Carmelo Onorato. Stamattina si sta intervenendo allo Sperone, via Laudicina, Croceverde Giardini e Ciaculli.

Già si è intervenuti definendole in via Savonarola, via Perpignano, (da definire tratto via Savonarola), via Palmerino, corso dei Mille, via Aiace, via Mattei, Piazza Tonnara. Si è intervenuti pure a Ballarò ( eccetto via Di Cristina e ritiro San Pietro dove si interverrà stanotte), via Vulpi, via Ragusa Moleti, Jack London e via Uccello, via Riserva Reale, via Carlo Pisacane, via Filiciuzza, via Troina, Nissa, via del Sagittario, zona Oreto Nuova, via della Conciliazione, via della Concordia.

In corso stamattina si sta intervenendo nel quartiere Sperone a partire da via XXVII Maggio. Le vie coinvolte dagli interventi: via Li Puma, via Pecori Giraldi, via Achille Grandi, via sacco e vanzetti, via Spoto, via di Vittorio, via Padre Annibale di Francia, via Crisafulli ex Riserva Reale (traversa Corso Calatafimi)

Questo pomeriggio continuazione intervento allo ZEN 2 con pale, a seguire si interverrà sulle strade bisognevoli di intervento dello Zen 1 più le notorie postazioni di migrazione, lato sud, come via Galletti e bivio di via Messina Marine.

Stanotte si interverrà con una squadra in corso Pisani (da definire), via Emanuela Loi, via V.zo Ingria, via Dotto, via Carmelo Onorato.

