La Regione Siciliana ha avviato una imponente campagna di assunzioni nel settore sanitario per fronteggiare la carenza di personale negli ospedali e nelle Aziende Sanitarie Provinciali dell’isola. Sono stati pubblicati negli ultimi giorni diversi bandi di concorso che mettono complessivamente a disposizione oltre 450 posti tra medici, infermieri e personale amministrativo a tempo indeterminato.

Asp Palermo, mega concorso per 263 assunzioni

La manovra più corposa è quella varata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, che ha indetto un maxi concorso per 263 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Il bando punta a coprire le carenze di organico in quasi tutte le branche della medicina, dalla cardiologia alla psichiatria, e nelle aree amministrative. Previsti tra gli altri 40 posti per igienisti e medici di organizzazione dei servizi sanitari di base, 30 per psichiatri, 20 per il pronto soccorso. Posizioni aperte anche in cardiologia, neonatologia, chirurgia, ostetricia, oftalmologia, ortopedia, patologia clinica.

Catania, 189 opportunità di lavoro

Consistenti opportunità di assunzione vengono offerte anche dalla Asp di Catania, che ha pubblicato un bando per 189 posti. Le posizioni riguardano soprattutto anestesia e rianimazione (18 posti), pronto soccorso (43), medicina interna (16) e psichiatria (17). Previste assunzioni anche in altre discipline mediche e in ambito amministrativo.

Messina, Siracusa e Caltanissetta: altri concorsi attivi

Oltre agli enti sanitari di Palermo e Catania, sono aperte procedure di reclutamento anche presso l’Azienda ospedaliera Papardo di Messina (10 posti), il Garibaldi di Catania (9 infermieri pediatrici), le Asp di Messina, Siracusa e Caltanissetta. Complessivamente i posti messi a bando superano le 450 unità.

Obiettivo: colmare i vuoti in organico

L’obiettivo della Regione è colmare tutti i buchi negli organici delle strutture sanitarie pubbliche, aggravatisi negli ultimi anni per i pensionamenti, il blocco del turnover e l’esodo di molti professionisti verso realtà private. Un problema che la pandemia ha acuito e che il governo regionale punta ora a risolvere con questa imponente campagna di assunzioni.

