Salvo Amico premiato al Comune per il traguardo

Un giovane atleta Palermitano fa il grande salto in un top club al mondo nelle competizioni di cheerleading e cheersport. Si tratta di Salvo Amico che è riuscito ad approdare nel Navarro, un team americano tra i più forti e gloriosi in queste discipline. La cheerleading è una competizione sportiva che unisce diverse discipline come la danza, la ginnastica, l’acrobatica. Oggi al Comune di Palermo si è tenuta una cerimonia con la consegna di un attestato al ragazzo per il traguardo raggiunto.

Il riconoscimento al Comune

Questa mattina, a Palazzo delle Aquile la cerimonia con la partecipazione della Commissione Sport e del presidente della Terza Circoscrizione del Comune di Palermo. L’assessore allo Sport Sabrina Figuccia ha consegnato un riconoscimento a Salvo Amico, giovane atleta palermitano della Polisportiva Bonagia. Amico è tesserato con la Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport, che andrà a far parte del team Navarro, uno dei più forti degli Stati Uniti d’America.

Figuccia: “Grande orgoglio”

“È un orgoglio – ha detto l’assessore Figuccia – avere dei ragazzi come Salvo. Partendo dalla periferia, con impegno e dedizione, sono riusciti a raggiungere ottimi risultati in campo sportivo. Sappiamo quanta costanza ci vuole e quanta fatica per raggiungere certi livelli. Spero che il suo percorso sia da esempio per tanti giovani ragazzi che possono trovare nella pratica sportiva anche un percorso di riabilitazione sociale”.

Mezzo secolo di attività

Un momento di grande importanza scandito oltretutto dal fatto che la Polisportiva di Bonagia quest’anno compie i suoi cinquant’anni di attività. “Una realtà – aggiunge l’assessore allo Sport – che da sempre porta avanti in modo professionale giovani talenti valorizzando, attraverso le sue numerose attività, anche lo sport come strumento sociale”. Il traguardo dell’atleta Palermitano è sicuramente la ciliegina sulla torta.

Una disciplina che nasce negli Usa

La Cheerleading è una disciplina sportiva che nasce negli Stati Uniti d’America e sin da subito ha avuto la capacità di unire insieme diverse discipline. Si tratta di un vero e proprio sport a livello agonistico, tra le competizioni più importanti ci sono sicuramente i campionati mondiali Icu, che si svolgono annualmente ad Orlando.