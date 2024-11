“A meno di una settimana dal voto per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie e per la sicurezza del settore Igiene ambientale, la Rap non ha ancora fornito alla commissione gli elenchi degli aventi diritto al voto né il materiale elettorale, come le liste presentate dalle organizzazioni sindacali”. Lo denunciano la Fp Cgil Palermo, la Uiltrasporti e Fiadel, chiamando in causa l’azienda più importante e grande della Sicilia, la Rap, società partecipata del Comune di Palermo, che gestisce il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti del capoluogo.

Le elezioni

Le elezioni si svolgeranno il 3 e 4 dicembre, data unica a livello nazionale per il rinnovo delle rappresentanze sindacali nel settore. “Da oltre un mese si è costituita la commissione elettorale, in ossequio alle norme e alla tempistica e, nonostante le innumerevoli richieste e perfino una diffida legale, l’azienda non ha provveduto a consegnare il materiale elettorale fondamentale per poter svolgere le elezioni – dicono Andrea Gattuso, segretario generale Fp Cgil Palermo, Raffaele Montuoro, segretario regionale Uiltrasporti e Giuseppe Badagliacca, segretario generale Fiadel Sicilia- Materiale elettorale che, invece, la Rap ha inviato esclusivamente a una commissione indetta anzi tempo da un soggetto nominato dalla Fit-Cisl, sine titulo, in quanto carente del necessario requisito di componente più anziano. Circostanza che non può essere negata”.

La contestazione dei sindacati

Fp Cgil, Uiltrasporti e Fiadel hanno subito contestato la legittimità della commissione, convocata in totale difformità rispetto alle norme del regolamento elettorale che tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, nessuna esclusa, hanno condiviso a livello nazionale. “Riteniamo grave l’atteggiamento della Rap – aggiungono Gattuso, Montuoro e Badagliacca – A nostro parere, la società non ha tenuto una condotta imparziale e terza su questa vicenda, non trasmettendo il materiale elettorale e di conseguenza non riconoscendo la commissione elettorale legittimamente insediata e dando per regolare, invece, quella convocata dal componente nominato dalla Fit-Cisl”.