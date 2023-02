Il nuovo avviso della protezione civile

Si allenta la morsa del maltempo in Sicilia che negli ultimi due giorni è stata interessata da un’allerta rossa. Le piogge, i venti forti e le mareggiate scendono di intensità e per la giornata di sabato 11 febbraio è indicata allerta gialla in tre province della zona centro-sudorientale dell’isola. Lo si legge nell’avviso della protezione civile numero 23042 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 dell’11 febbraio. Il picco del maltempo quindi sta vivendo le sue ultime ore cruciali per poi attenuarsi.

Condizioni meteo avverse fino alla mezzanotte

Rimangono però gli ultimi strascichi del ciclone. Condizioni meteo avverse fino alla mezzanotte odierna. Si legge nell’avviso: “Persistono: venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca forte sui settori sud-orientali, fino a tempesta. mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti, specie sui settori centrorientali, con fenomeni di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento; nevicate al di sopra dei 900 m con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti”.

Ed inoltre, le precipitazioni sono indicate “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centromeridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori più meridionali; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati deboli”.

Con mari agitati o molto agitati lo Ionio meridionale e lo Stretto di Sicilia; da molto mosso ad agitato il Tirreno meridionale; tutti con moto ondoso in calo in serata. E venti di burrasca nord-orientali, con possibilità di locali rinforzi fino a burrasca forte sui settori sud-orientali; in graduale attenuazione nel corso delle ore serali e notturne.

Allerta gialla in tre province per l’11 febbraio

Nella nota della protezione civile viene indicata un’allerta gialla nel Siracusano, Ragusano ed Ennese. In queste zone potrebbero esserci ulteriori disagi anche se di lieve entità rispetto a quanto successo in queste ore. Nelle restanti sei province nessun tipo di allarme.

La situazione meteo per l’11 febbraio

Non sono previste precipitazioni degne di nota, così come per le nevicate. Mari e venti invece rimangono agitati e forti. Nello specifico: Molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, fino ad agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; moto ondoso in graduale calo nel corso del pomeriggio. Mentre i venti saranno “Localmente forti dai quadranti settentrionali, nella prima parte della giornata, specie settori orientali e meridionali”