L'intesa

“Siglato un patto di fine legislatura”

Il presidente Musumeci “Da gruppo Attiva Sicilia senso di responsabilità politica”

Foti “Nell’ultimo scorcio di legislatura deve prevalere interesse collettivo”

Aricò “Pattò renderà più agevole iter di riforme, buona notizia per i siciliani”

Il gruppo parlamentare di Attiva Sicilia ha incontrato stamane a Catania, nella sede della Regione, il presidente Nello Musumeci. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato i deputati regionali Angela Foti, Elena Pagana, Matteo Mangiacavallo e Sergio Tancredi, è stato siglato un “Patto di fine legislatura” su precisi punti programmatici che vedono la convergenza tra il governo regionale e il gruppo parlamentare.

“Non posso non sottolineare il senso di responsabilità politica del gruppo di Attiva Sicilia a sostegno di iniziative finalizzate a completare la stagione delle riforme, avviata tre anni fa, e a rendere la Sicilia competitiva nel confronto con le altre Regioni italiane”, ha commentato il presidente Musumeci.

“Deve prevalere interesse collettivo”

Dal canto suo, la portavoce del Gruppo, Angela Foti, ha affermato: “Nell’ultimo scorcio di legislatura deve prevalere l’interesse collettivo su quello degli schieramenti. Per questo motivo abbiamo avanzato al presidente della Regione alcune proposte di riforma sulle quali è stata trovata convergenza e che ci vedranno impegnati, in Commissione e in Aula, con spirito di lealtà e di servizio”.

“Oggi abbiamo riempito foglio bianco”

“Oggi è un momento importante – ha spiegato Sergio Tancredi – il nostro gruppo è sempre stato propositivo dando sempre indicazioni costruttive per il bene della nostra regione ed oggi stabiliamo dei punti fondamentali per arrivare a concludere in maniera più che degna questa legislatura. In tempi passati avevamo già parlato di un foglio bianco e due penne per creare le condizione per far ripartire questa regione, oggi quel foglio bianco lo abbiamo riempito”.

“Il patto renderà più agevole iter riforme”

“Il Patto di fine legislatura siglato tra il gruppo parlamentare di Attiva Sicilia e il presidente della Regione Nello Musumeci è certamente una buona notizia per i siciliani. Grazie a questa intesa sarà più agevole completare il percorso delle riforme avviate dall’attuale governo regionale e ciò sarà a tutto vantaggio della nostra terra”.

Lo afferma il capogruppo all’Ars di Diventerà Bellissima, Alessandro Aricò, aggiungendo: “È un perfetto esempio della politica che piace, quella in cui con grande senso di responsabilità e alla luce del sole si trovano convergenze per il bene della Sicilia”.