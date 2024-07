Approvato il piano di programmazione degli eventi fieristici internazionali per il secondo semestre del 2024 e il primo bimestre del 2025 con decreto del dirigente del dipartimento Attività produttive. Contestualmente, approvato e pubblicato l’avviso a manifestazione d’interesse, finanziato con risorse pari a 4 milioni di euro, a valere su fondi POC 14/20 Azione 1.3.1, per la selezione di micro, piccole e medie imprese siciliane interessate a partecipare in presenza alle manifestazioni fieristiche internazionali previste nel periodo luglio – ottobre 2024.

Tamajo: “Significativo passo avanti”

“Questa programmazione rappresenta un passo significativo verso la crescita e l’internazionalizzazione delle nostre imprese – dice l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo – Partecipare agli eventi fieristici internazionali permette alle aziende siciliane di confrontarsi con realtà diverse, acquisire nuove competenze e ampliare il proprio mercato. Il nostro impegno è volto a sostenere e promuovere l’eccellenza siciliana nel mondo, e siamo convinti che questa iniziativa contribuirà a rafforzare la nostra economia locale”.

L’obiettivo dell’iniziativa è potenziare la competitività delle imprese siciliane e valorizzare la loro presenza sui mercati internazionali, offrendo loro un’opportunità e una vetrina unica per presentare i propri prodotti e servizi a una platea globale. Il calendario delle fiere internazionali in programma fra luglio e ottobre 2024 prevede: Vento d’Italia, piattaforma commerciale cinese, la fiera multimarche di New York Now – Summer market, Vicenza Oro, Milano Fashion & Jewels, ISM Middle East a Dubai, Marcomac a Verona, Missione Emirati Arabi, lo Smau di Milano per le startup, Expo 2025 su artigianato ad Osaka, Grand Pavois La Rochelle di nautica, Sial di Parigi, Smart City Expo, Big 5 sul sistema casa a Dubai, International Boat Show e Artigianato in fiera a Milano.

Le altre fiere in programma

Per il primo semestre 2025 previste le fiere di Marca a Bologna, Vicenza Oro a Vicenza, il Boot a Dusseldorf, Milano Homi, il Biofach a Norimberga e la Milano Fashion & Jewels. Sono finanziabili gli interventi, con il coinvolgimento minimo di 10 imprese, per un massimale di investimento singolo non superiore a 1,2 milioni.

Le imprese interessate a partecipare possono presentare la propria manifestazione d’interesse secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Istanze solo ed esclusivamente tramite il portale dedicato https://export.regione.sicilia.it. Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del Dipartimento Attività Produttive: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/programmazione-eventi-fieristici-internazionali-ii-sem-2024-bim-2025-ed-approvazione-avviso

