La dirigente scolastica Simonetta Calafiore firma circolare

In aumento i casi Covid e le scuole corrono ai ripari. È il caso dell’istituto superiore Ugo Mursia di Carini, in provincia di Palermo

Per contrastare la diffusione del virus, la dirigente scolastica Simonetta Calafiore, ha firmato una circolare con la quale impone l’uso della mascherina in classe per il personale scolastico e per gli alunni a rischio di sviluppare forse severe della malattia.

Un’inversione di tendenza rispetto a quanto stabilito dal governo nazionale che aveva bandito i presidi di sicurezza dalle aule scolastiche e dai luoghi pubblici. Nella circolare, inoltre, si chiede a quanti manifestassero dei sintomi di effettuare i tamponi rapidi e ripeterli dopo cinque giorni.

Altra precauzione, come avveniva già durante la pandemia, verranno prese dall’istituto scolastico, come la sanificazione dei locali periodica e ricambi d’aria frequenti. Tornano anche le raccomandazioni sul lavaggio e igiene delle mani con una certa frequenza e sul distanziamento sociale. La scuola permetterà la permanenza del personale e degli studenti solo in assenza di sintomi febbrili.

Aumentano le reinfezioni da Covid19, salgono anche i casi in età scolare

Intanto, nella popolazione di età 60-79 anni, per i non vaccinati il tasso di mortalità risulta quasi tre volte più alto rispetto ai vaccinati con booster e tre volte e mezzo rispetto ai vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni. Lo evidenzia il Rapporto esteso dell’Istituto superiore di Sanità, che accompagna il monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid19.

Tra gli over80 non vaccinati, invece, la mortalità risulta 6 volte più alta rispetto ai vaccinati con dose addizionale/booster, e rispettivamente nove volte e mezzo e cinque volte e mezzo più alta rispetto ai vaccinati con 2/a dose booster da meno di 120 giorni e da oltre 120.

L’efficacia del vaccino nel periodo di prevalenza Omicron (a partire dal 3 gennaio 2022) nel prevenire i casi di malattia severa è nella popolazione complessiva: pari al 69% nei vaccinati con ciclo incompleto o completo; pari all’82% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.

Nella fascia over80, invece, è pari all’81% nei vaccinati con ciclo incompleto o completo; pari all’88% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster; pari al 92% nei soggetti vaccinati con 2/a dose booster entro 120 giorni; pari all’83% nei soggetti vaccinati con 2/a dose booster da oltre 120 giorni.