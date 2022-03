giornata di sport dedicata ai ragazzi speciali e alle loro famiglie

“Una giornata all’insegna dell’inclusione, dello sport e del tempo di qualità dedicato ai nostri figli speciali. Vi aspettiamo”. E’ l’invito rivolto a tutti da Rosi Pennino, energica e instancabile presidente di Parlautismo Onlus, che sta già preparando un fitto calendario di iniziative in vista del 2 aprile, Giornata mondiale dell’Autismo.

Il prossimo appuntamento, da non perdere, è fissato per domenica prossima, 6 marzo a Palermo.

Correndo in Blu

Si tratta di “Correndo in Blu”. La manifestazione, patrocinata dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, è frutto di una ‘rete’ nata tra Parlautismo Onlus, e le associazioni sportive dilettantistiche Il Delfino, Delfini Blu, e Sicilia Running Team. La giornata avrà inizio alle 10 a Villa Ignazio Florio, in viale del Fante (accanto allo Stadio delle Palme). L’ingresso è libero.

“Abbiamo pensato a questa iniziativa – spiega Pennino a BlogSicilia – per regalare una giornata di leggerezza e gioia ai nostri ragazzi speciali e alle loro famiglie. Il nostro obiettivo è ribadire che lo sport è il nuovo traguardo della riabilitazione e abilitazione per bambini, adolescenti e adulti. Vogliamo realizzare concretamente quello che chiamiamo ‘tempo di qualità’ per i nostri ragazzi, non nelle tradizionali stanze delle terapie alle quali devono sottoporsi ma nella vita di tutti i giorni”.

Gare e premiazioni

Il programma della giornata prevede gare di atletica leggera e anche il lancio del vortex, un attrezzo sportivo con il quale si pratica una disciplina simile al lancio del giavellotto.

“Correndo in blu” si concluderà con la premiazione dei partecipanti.

“E’ anche – aggiunge Pennino – una importante occasione di incontro tra le famiglie spesso costrette a vivere l’isolamento che la malattia comporta. Praticando sport, inoltre, i nostri ragazzi non sfidano soltanto loro stessi, ma anche l’autismo”.

Verso il 2 aprile

Sono tanti, come detto, gli appuntamenti che condurranno al 2 aprile. Un altro, da segnare in agenda, è fissato per il 19 marzo: “La Primavera Blu” si terrà al Campo Tenente Onorato di Palermo e sarà una giornata dedicata alle famiglie dei ragazzi con autismo. Coinvolte 24 associazioni e alcune scuole di danza. “Una giornata di respiro per i genitori – conclude Pennino – e una primavera blu con tante attività per i nostri ragazzi”.