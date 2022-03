l'iniziativa il 19 marzo

Sabato 19 marzo 2022 dalle ore 9:00 alle ore 16.00 presso il Centro Polisportivo “Città Esercito-Tenente Carmelo Onorato”, all’interno del Comprensorio di Boccadifalco, si svolgerà “Due Primavere blu”.

L’iniziativa e la rete di associazioni

L’iniziativa è promossa dall’Associazione di promozione sociale 5atuttotondo, ParlAutismo e la rete di 22 associazioni che offrono supporto e servizi a soggetti con autismo e ai loro familiari, con la collaborazione di Oxigen e il patrocinio del Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

Una giornata di inclusione sociale e di svago per i ragazzi speciali e le loro famiglie

Sarà una giornata di inclusione sociale che offrirà gioco, impegno e abilitazione ai ragazzi speciali ma anche una giornata di svago e d leggerezza per le famiglie. Mentre i figli, infatti, saranno impegnati nelle tante attività sportive, i genitori potranno trascorrere del tempo tra attività di yoga, zumba, street food e tanto altro, in un clima di sana integrazione e vera inclusione.

L’impegno dell’Esercito

Il Generale di Divisione, Maurizio Angelo Scardino, Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, sottolinea come la Città Esercito sia nata proprio con queste finalità. L’Esercito Italiano condivide e sviluppa da tempo le finalità della Federazione Italiana Autismo, impiegando in tutta la penisola personale, materiali e strutture a supporto delle attività di ippoterapia. Nella città di Palermo, uno dei progetti di riabilitazione equestre coinvolge il Reggimento “Lancieri d’Aosta” (6°), il Comune di Palermo, l’Asp, l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e “ParlAutismo Onlus”.

Come partecipare all’iniziativa

La partecipazione a “Due Primavere blu” è gratuita previa iscrizione entro e non oltre il 17 marzo al link

https://forms.gle/jWicrHyTYbns1aqQ7

I ringraziamenti

Gli organizzatori dell’evento ringraziano per la collaborazione e la solidarietà dimostrata Antonino Scianni e Nino Parrucca.

Il 6 marzo grande partecipazione a “Correndo in Blu”

Sono tante le attività che vedono l’impegno in prima linea di ParlAutismo Onlus. Il 6 marzo scorso, sempre a Palermo, grande è stata la partecipazione alla manifestazione “Correndo in Blu”. Si sono svolte gare di atletica leggera e di lancio del vortex.

In quell’occasione, Rosi Pennino, presidente di ParlAutismo Onlus, aveva spiegato a BlogSicilia: “Abbiamo pensato a questa iniziativa per regalare una giornata di leggerezza e gioia ai nostri ragazzi speciali e alle loro famiglie. Il nostro obiettivo è ribadire che lo sport è il nuovo traguardo della riabilitazione e abilitazione per bambini, adolescenti e adulti. Vogliamo realizzare concretamente quello che chiamiamo ‘tempo di qualità’ per i nostri ragazzi, non nelle tradizionali stanze delle terapie alle quali devono sottoporsi ma nella vita di tutti i giorni”.

E ancora: “Si tratta di una importante occasione di incontro tra le famiglie spesso costrette a vivere l’isolamento che la malattia comporta. Praticando sport, inoltre, i nostri ragazzi non sfidano soltanto loro stessi, ma anche l’autismo”.