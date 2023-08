Un film già visto, aumenta la lista delle rapine in centro

Una sequela infinita di furti con spaccata, molti dei quali hanno visto coinvolti negozi di moda. Da Gucci a Louis Vuitton, la lista dei brand colpiti dai ladri si è arricchita questa mattina di un nuovo caso. Si tratta del negozio di accessori da moda Tres Chic, in via Trapani. Nel caso specifico, i ladri hanno usato come ariete un auto rubata (modello lancia Y), sfondando la vetrina temperata e portando con sè diverse decine di borse griffate. Un modus operandi simile a quanto avvenuto nella rapina che ha visto coinvolto, un paio d’anni fà, il punto vendita di Louis Vuitton, in via Libertà. In quel caso, i malviventi utilizzarono una Fiat Panda, anch’essa rubata, per rompere il vetro posto nei pressi con l’incrocio i via Nicolò Gallo. Lo stesso negozio è stato poi oggetto di un altro tentativo di rapina nel mese di luglio 2023. In quest’ultimo caso, i ladri utilizzarono una mazza, aprendo uno squarcio nella vetrina esterna, ma sono stati messi in fuga dall’attivazione del sistema d’allarme.

Auto contro vetrina in via Trapani

Un furto, quello di questa mattina in via Trapani, che evidenzia una crescita esponenziale del fenomeno dei furti con spaccata da inizio anno. Ad essere coinvolti una pluralità di esercizi commerciali: dai bar ai centri scommesse, passando per i negozi d’abbigliamento. Una casistica nella quale rientra il punto vendita Tres Chic. Secondo quanto riferito dai titolari, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle tre di notte. Una ricostruzione resa possibile dalle immagini di video-sorveglianza, già consegnate agli inquirenti per le indagini di rito avviate dalla polizia scientifica questa mattina. Nel video si intravede l’auto impattare contro la vetrina. Dalla stessa, riferiscono i titolari, sarebbero scese cinque persone, che avrebbero quindi effettuato il colpo, scappando poi con la refurtiva. I danni sarebbero ancora da quantificare, anche se il danno si dovrebbe agguirare in decine di migliaia di euro. Oltre al materiale commerciale rubato infatti, nel negozio si sono danneggiate alcune pedane usate per l’esposizione della merce e il bancone della vendita, al cui interno risiede la cassa.