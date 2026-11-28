Un’auto andata a fuoco in via Taormina a Belmonte Mezzagno (Palermo). Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Ad andare a fuoco una Mercedes grigia classe B di un imprenditore di 56 anni del settore dei distributori automatici.

L’odore di plastica bruciata

Questa mattina, in via Taormina a Belmonte Mezzagno, alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di plastica bruciata. Poco dopo, la causa è apparsa chiara: una Mercedes grigia era stata avvolta dalle fiamme.

L’intervento dei soccorsi

Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Con loro c’erano due pattuglie dei carabinieri, che hanno delimitato la zona e avviato i primi accertamenti. Non risultano, al momento, persone ferite.

A chi appartiene l’auto

Stando alle prime informazioni, la vettura dovrebbe essere di proprietà di chi gestisce a Belmonte Mezzagno un’impresa attiva nel settore dei distributori automatici di bevande calde, fredde e snack.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire cosa sia accaduto. Al momento non è stata resa nota la causa dell’incendio e nessuna pista è esclusa, compresa quella dolosa. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica, anche attraverso le testimonianze dei residenti e l’eventuale visione delle telecamere di sorveglianza della zona.