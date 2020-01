L'auto parcheggiata in via Cavour

L’auto di un vigile urbano è andata in fiamme nella notte ad Alia (Pa). La vettura una Skoda era parcheggiata in via Cavour.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale per spegnere le fiamme.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi per stabilire se il rogo sia doloso.