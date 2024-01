Intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme

Un’auto è stata data alle fiamme a Palermo nel quartiere Brancaccio. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Bruno Letteri Lizio per spegnere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ad altre vetture. Sono in corso indagini da parte della polizia.

Auto in fiamme nella zona artigianale di Misilmeri, illeso l’automobilista

Un’auto è andata in fiamme nella zona artigianale di Misilmeri nei pressi dello svincolo sulla statale Palermo-Agrigento. L’auto è stata avvolta dalle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. I danni alla vettura sono ingenti. L’automobilista è riuscito a mettersi in salvo.

Il rogo sulla Palermo Mazara del Vallo

Auto in fiamme sull’autostrada Palermo-Mazara il mese scorso. Code si sono registrate all’ingresso della città per l’incendio di una macchina ferma in corsia d’emergenza sul raccordo dell’A29, nella carreggiata in direzione Palermo, all’altezza dell’ospedale Cervello.

Un automobilista avrebbe fatto in tempo a fermarsi, accostare e scendere dal mezzo prima che prendesse fuoco. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia stradale per gestire la viabilità e consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza.

A novembre vettura bruciata sulla Palermo Catania

A metà novembre scorso un’auto andata in fiamme sull’autostrada Palermo Catania tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli in direzione del capoluogo etneo. Il traffico nella zona è bloccato per consentire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza.