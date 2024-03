Intervento dei vigili del fuoco di Partinico

Incidente stradale stamani a Giardinello, nel Palermitano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre percorreva la strada Intc7, per cause ancora da accertare, un’auto è uscita fuori dalla carreggiata, finendo la propria corsa in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico per estrarre l’automobilista, un 66enne, dalle lamiere della vettura. Immediatamente soccorso, è stato affidato al personale del 118 che lo ha condotto in ospedale.

Incidente in via Roma, scontro fra due moto all’altezza di via Napoli

Incidente in via Roma, a Palermo alcune sere fa. Intorno alle 20, due motocicli si sono scontrati all’altezza dell’incrocio con via Napoli. Sul posto è immediatamente giunta una volante della guardia di finanza, che ha proceduto a regolare il traffico e a verificare le condizioni dei due conducenti, per fortuna rimasti entrambi illesi nell’impatto. Da comprendere la dinamica dell’accaduto, sulla quale indaga il personale dell’infortunistica stradale della polizia municipale.

Incidente mortale sulla statale 115

Tragico incidente mortale la scorsa settimana sulla statale 115 nei pressi di Sciacca, nell’Agrigentino. Antonio Araca, 49enne di Messina, è la vittima del tragico incidente che si è verificato sulla statale. L’uomo viaggiava a bordo di una Renault Laguna in direzione Agrigento. L’auto è rimasta coinvolta in un sinistro con alcuni autocarri. L’impatto è stato fatale ed ha restituito una scena agghiacciante che si è presentata ai primi soccorritori giunti sul posto. Subito è stato chiesto e ottenuto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in quella zona della statale 115. Per Araca, però, non c’è stato nulla da fare. Gli agenti del commissariato di polizia di Sciacca sono stati impegnati nei rilievi.

Inevitabile che, subito dopo l’incidente, ci sia stata una nuova interruzione del traffico con incolonnamenti da e per Agrigento lunghi diversi chilometri. Disagi alla viabilità sono continuati fino alla serata di ieri nella zona si procedeva a senso unico alternato.

Adesso spetta agli agenti della polizia stabilire le cause dell’incidente. Saranno sentiti i conducenti dei mezzi che transitavano nella zona ed eseguiti gli accertamenti direttamente sulla statale 115 che si conferma una strada ad alta pericolosità.

La salma del quarantanovenne messinese è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Sciacca.