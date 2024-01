Incidente stradale poco dopo la mezzanotte sulla strada statale Palermo Agrigento all’altezza dello svincolo di Misilmeri.

Tre donne a bordo un autoveicolo sono uscite di strada e cadute giù da un viadotto alto 8 metri circa. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estratto dalle lamiere una delle donne.

Le altre due erano riuscite ad uscire dall’abitacolo. Tutte e tre coscienti ma ferite. Sono state affidate ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Ieri l’incidente mortale ad Altofonte

appena ieri un giovane ha perso la vita in un incidente stradale ad Altofonte. Si chiamava Alberto Lo Presti ed aveva 19 anni, il ragazzo a bordo di una Honda Sh.

Secondo le prime valutazioni il giovane sembra abbia impattato con violenza su un camion della nettezza urbana fermo. Ma saranno le indagini a chiarire tutto.

L’incidente è avvenuto in via Vittorio Emanuele all’altezza dell’ex distributore di benzina ormai dismesso. Il ragazzo viaggiava a bordo del suo mezzo in direzione del paese.

L’impatto con il suolo è stato fatale. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Immediato anche l’intervento dei carabinieri e della polizia municipale.

L’altro incidente sulla Palermo-Agrigento

Un altro grave incidente stradale nei giorni scorsi era avvenuto sempre lungo la Palermo-Agrigento, ma nei pressi di Villabate ed aveva richiesto l’intervento in elisoccorso per trasportare il ferito più grave all’ospedale Civico di Palermo Un’autovettura e un mezzo pesante si erano scontrati frontalmente e, nell’impatto, l’automobilista è rimasto ferito in modo grave.

Il pirata della strada

caccia al pirata della strada, invece, tra Marsala e Mazara del Vallo dove è stato investito mentre camminava a piedi un ragazzo di ventotto anni che è rimasto gravemente ferito. L’automobilista che lo ha travolto lungo la statale 115 non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato l’uomo sull’asfalto.

