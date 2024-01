Un giovane di 25 anni è stato ferito a coltellate nei pressi del pub Officina la scorsa notte attorno all’una e mezza. Si trova ricoverato all’ospedale Civico. Non è in pericolo di vita, ma ha tre ferite all’addome.

Ai carabinieri ha raccontato di essere stato accerchiato in via Giuseppe Puglisi da cinque persone armati di coltello e manganello. Ha detto che non conosceva Non è ancora chiaro se fossero tutti usciti poco prima dal pub vicino.

La strada si trova a pochi passi da via Isidoro La Lumia, dove nelle scorse settimane sono stati esplosi dei colpi di pistola in aria, e in via Pasquale Calvi, dove è stato ucciso Lino Celesia all’interno della discoteca Notr3.

Uomo accoltellato alla Noce

Un uomo di 47 anni è stato accoltellato nel quartiere Noce in via Littara e ricoverato al Policlinico. L’uomo ha raccontato agli agenti di polizia che indagano che sta separando due persone che litigavano, quando è stato raggiunto da alcuni fendenti all’addome e alla gamba.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso. E’ in osservazione e le sue condizioni non sono gravi. La sua versione però è al vaglio degli inquirenti visto che l’uomo e noto alle forze dell’ordine.