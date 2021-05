Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato in via Carmelo Raiti a Palermo. Le fiamme hanno avvolto un’auto che è stata danneggiata. E’ successo oggi nel cuore del Villaggio Santa Rosalia. Per cause in corso di accertamento dalla vettura è sprigionato il rogo che ha avvolto la vettura

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Non ci sono feriti. Secondo una prima ricostruzione è possibile che le fiamme sono divampate per un guasto tecnico.