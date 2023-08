Il mezzo stava marciando ed improvvisamente ha sprigionato fumo

A causa di un’auto in fiamme traffico in tilt e chiusura di due svincoli nel Palermitano lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo. L’Anas, di concerto con la polizia stradale ha stabilito di chiudere temporaneamente la carreggiata tra Palermo e Tommaso Natale, in direzione Mazara del Vallo. Una enorme fumata nera si è alzata in cielo.

L’intervento della società autostradale

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Fortunatamente le persone che si trovavano a bordo dell’auto andata in fiamme sono scesi appena in tempo. Sono quindi tutti in salvo e illesi. Per ragioni di precauzione la carreggiata è stata chiusa perché la grande fumata nera poteva creare problemi alla visibilità dei veicoli in transito.

Altra disavventura all’alba

Questa stessa carreggiata è stata protagonista di un’altra disavventura sempre oggi. Si è sfiorata una tragedia all’alba nel Palermitano con un’auto che ha percorso la carreggiata contromano. Una donna 50enne alla guida della propria auto è stata segnalata dall’altezza dello svincolo di Isola delle Femmine ed è stata intercettata all’altezza dell’aeroporto di Palermo. Almeno una decina di chilometri percorsi nel senso sbagliato. Ed è stata solo per pura casualità che non è accaduto l’irreparabile. La donna è stata segnalata all’alba alla polizia stradale, poco dopo le 5. Diversi automobilisti, letteralmente sbigottiti, si sono ritrovati quest’auto in senso contrario. Probabilmente per l’orario, e quindi coincidente ad un minor afflusso di traffico, si è riusciti ad evitare il peggio.

Cosa rischia

L’automobilista è stata fermata da una pattuglia della polizia stradale pochi minuti dopo la segnalazione al centralino. Adesso rischia una multa sino a 10 mila euro e anche il ritiro della patente. In tal senso è stata data comunicazione in prefettura per la decisione nel merito. Inoltre c’è stato il fermo del veicolo. La donna ha detto di essersi distratta e di aver imboccato la direzione sbagliata.

