Trovata morta in casa a Isola delle Femmine a 25 anni, oggi i funerali di Isabella

14/08/2023

Sono stati celebrati oggi nella Chiesa Maria Santissima delle Grazie, a Isola delle Femmine i funerali di Isabella Pizzimenti, 25 anni, la ragazza trovata morta in casa.

Tante le testimonianze di cordoglio e vicinanza giunte alle famiglie Pizzimenti – Riso, colpiti da un dolore così profondo e impossibile da accettare.

Una comunità sconvolta per un angelo volato in cielo troppo presto: queste le parole della gente di Isola delle Femmine, dopo aver appreso della morte di Isabella. Era una ragazza solare, benvoluta e sempre sorridente.

Oggi è stato il momento di raccoglimento per Isabella, l’occasione per vederla e salutarla l’ultima volta e abbracciare sua madre che non ha smesso di versare lacrime per sua figlia che non c’è più.

Il dramma si è consumato la scorsa settimana. A fare la tragica scoperta è stato il compagno, che ha subito lanciato l’allarme.

Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane.

Sono intervenuti i carabinieri.

Gli investigatori hanno lavorato per cercare di capire cosa sia successo.