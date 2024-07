Nuovo incidente a Palermo, in viale Campania, dove un’auto è finita contro alcune vetture in sosta, per poi ribaltarsi. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’impatto, avvenuto intorno alle 21 in un’area residenziale solitamente poco trafficata a quell’ora.

Soccorsi e interventi

A bordo dell’auto, due persone, un uomo alla guida e una donna passeggera, che sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati soccorsi dal 118. La donna è riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente, tuttora oscura. Gli investigatori vaglieranno eventuali testimonianze di passanti e cercheranno riscontri dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona.

Ipotesi sulle cause

L’assenza di segni di frenata sull’asfalto fa supporre che il conducente possa aver avuto un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, andando a collidere con le auto in sosta per poi ribaltarsi. Si attendono eventuali accertamenti medici sull’uomo per confermare questa ipotesi.

L’incidente di Villabate

“Non può esistere consolazione per un dolore così profondo che ti attraversa il corpo e devasta l’anima”. Lo scrive su Facebook Anna Brusa, una delle zie di Aurora, la bambina di tre anni morta nell’incidente stradale a Villabate nel corso della notte tra sabato e domenica.

Il ricordo commovente della nipotina

Anna brusa, consigliere comunale nel centro palermitano, ha scelto un post su Facebook per pubblicare un ricordo della nipotina. “Una vita innocente e pura, una splendida principessa dai grandi occhi azzurri. “È la tua fotocopia”, mi dicevano. Il sole della famiglia non può spegnersi così. Ho sempre creduto in Dio, in un Dio buono che protegge… ma ultimamente alla luce di tutte le tragedie che accadono mi chiedo perché a rimetterci sono sempre più spesso i buoni e gli innocenti, perché questi non vengono protetti dal nostro Dio? Vivrai sempre nei nostri cuori, angelo bello”.

I dettagli del tragico incidente

Il violento impatto è avvenuto sabato notte proprio a Villabate. La Volkswagen Polo condotta dal padre è finita contro un muro in via Natta. Nell’impatto è morta Aurora, la figlia dell’uomo di 3 anni. La piccola viaggiava con la madre, il padre e il fratellino gemello. Tutti e tre sono rimasti illesi è morta solo la bimba.

Le prime indagini e ricostruzioni

Secondo le prime indagini condotte dai militari, il padre alla guida aveva un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro. Guidava senza patente perché ritirata e vettura era senza assicurazione. I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente per stabilire come sia morta la piccola Aurora. La salma si trova all’istituto di medicina legale per eseguire l’autopsia disposta dalla procura.