La posizione della Sicilia

“Giù le mani dai nostri vigneti. Le autorizzazioni al reimpianto devono restare in Sicilia”. Lo afferma l’assessore regionale per l’ Agricoltura Edy Bandiera, a seguito del ricorso presentato dalla Regione Veneto al Tar del Lazio per l’annullamento del decreto ministeriale sul sistema

di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Era stato proprio l’assessore Bandiera a difendere e sostenere in Commissione Politiche Agricole (unitamente alle regioni Campania, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, in contrapposizione al Veneto) la posizione di contrasto al fenomeno di depauperamento delle superfici vitate dell’Isola.

“La Sicilia è uno dei fari della vitivinicultura nazionale e internazionale riconosciuta da tutti gli stakeholder del settore e come tale difenderemo in tutte le sedi opportune il patrimonio dei nostri produttori “.