per il passaggio del "Giro di Sicilia"

Come se non ci fossero già abbastanza disagi a Palermo, si profila un’altra lunga giornata di code e traffico anche nell’hinterland con ben 4 svincoli autostradali chiusi: Partinico, Terrasini, Capaci e Tommaso Natale/Sferracavallo. Tutto per il passaggio del “Giro di Sicilia“, vetrina sportiva importante – per carità – ma molto invasiva per il traffico del Capoluogo, già alle prese con i suoi problemi atavici. La gara ciclistica metterà a dura prova la pazienza dei palermitani.

La nota dell’Anas

In occasione del passaggio del Giro di Sicilia con arrivo a Palermo, «nella giornata di mercoledì 29 settembre sarà necessario chiudere al traffico quattro svincoli dell’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”. Nello specifico, a partire dalle ore 13 saranno chiusi gli svincoli di Partinico, Terrasini e Capaci e, a partire dalle 13:30, sarà chiuso anche lo svincolo di Tommaso Natale. La percorribilità dei quattro svincoli sarà ripristinata alle ore 16».

Domani disagi sulla Palermo-Catania

Giovedì 30 settembre, invece, in occasione della tappa successiva, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” lo svincolo di Tremonzelli rimarrà chiuso dalle ore 10 alle ore 12:30.

Ieri sera code sulla A29

Già ieri sera sono state segnalate lunghe code sull’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo. Si è appreso che una corsia è chiusa per lavori di manutenzione tra il chilometro e mezzo dopo lo svincolo per Mondello–Tommaso Natale e un chilometro prima dello svincolo per Capaci, in direzione Mazara.

Disagi oggi a Mondello

L’arrivo del “Giro di Sicilia” è previsto oggi a Mondello che ospiterà il traguardo della seconda tappa. Rivoluzione del traffico veicolare e pedonale nella frazione balneare. Il Comune ha elencato le strade off limits.

“La popolazione è invitata ad un uso estremamente moderato del veicolo privato, privilegiando l’uso del mezzo pubblico e dei veicoli a due ruote”.

Immagine in alto di repertorio (Foto D.G.)