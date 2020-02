a partire dal 2 marzo

A partire da lunedì 2 marzo, cesserà l’interruzione al transito dei mezzi pesanti diretti a Catania in corrispondenza del viadotto Cannatello dell’autostrada A19.

L’interruzione ha provocato nelle ultime settimane innumerevoli disagi.

Il provvedimento si rende possibile poiché l’avanzamento dei lavori sul viadotto in carreggiata opposta consente ormai la possibilità di istituire il doppio senso di circolazione.

I mezzi in transito dovranno rispettare il limite di velocità di 40 km/h e mantenere una distanza minima di 50 metri.

I mezzi entro le 3,5 tonnellate potranno continuare a percorrere regolarmente la normale carreggiata, come avvenuto sinora.

