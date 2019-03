Proteste degli automobilisti

Lavori in autostrada tutto bloccato. La posa dell’asfalto ha bloccato l’uscita e l’ingresso a Palermo. Un vero blocco che va avanti da giorni e proseguirà ancora per diverse settimane.

“Non si comprende perchè questi lavori importanti per la sicurezza devono essere eseguiti di giorno – dice uno dei tanti automobilisti bloccati in viale Regione Siciliana ormai da un’ora. E’ tutto bloccato. Paralizzato non si muove neppure un’auto”.

L’impatto dell’appalto è notevole. Un restringimento di almeno un paio di chilometri che oggi è spuntato sia in direzione di Palermo che in uscita verso Villabate e Catania.

L’effetto lunghissime code. “Anche in passato un appalto così importante era eseguito di notte – aggiunge un altro automobilista – Non si comprende come mai stavolta si è deciso di farlo di giorno provocando enormi disagi”.