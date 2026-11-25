Mentre la rete viaria dell’Isola è alle prese con una lunga serie di cantieri, deviazioni e chiusure sulle principali arterie autostradali e statali, sul fronte politico si riapre la partita per il completamento delle grandi infrastrutture rimaste a metà.

È il caso dell’autostrada Siracusa-Gela, al centro di una nuova iniziativa parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana. In vista dell’esame della Legge di stabilità regionale 2027-2029, il Movimento 5 Stelle ha depositato in Commissione Bilancio tre emendamenti con l’obiettivo dichiarato di evitare che l’arteria della Sicilia sud-orientale resti un’opera incompiuta.

Il nodo del lotto 9 Modica-Scicli: richiesti 600 milioni

Il primo e più oneroso intervento porta la firma della deputata ragusana Stefania Campo e punta a stanziare 600 milioni di euro in favore del Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas). Le risorse sono destinate a coprire l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, gli espropri e le opere accessorie necessarie per portare il tracciato fino a Scicli, realizzando il lotto 9.

L’iniziativa nasce dopo lo stallo seguito alla revoca, avvenuta a fine novembre 2024, dei 350 milioni di fondi statali approvati dal Cipess nel 2022 a valere sul Fondo sviluppo e coesione. A febbraio 2024 l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò aveva stimato in 499 milioni il costo complessivo dell’opera, assicurando il reperimento dei 150 milioni mancanti nella nuova programmazione, ma da allora non sono arrivati nuovi stanziamenti.

L’attacco alla Giunta e il rischio decadenza dei vincoli

“Si tratta di tenere fede a una promessa dell’assessore alle Infrastrutture Aricò – dichiara Stefania Campo –. Quando furono sottratti all’opera 350 milioni di finanziamento, assicurò non solo che i fondi mancanti sarebbero stati trovati, ma che sarebbero state aggiunte anche le somme per far fronte al caro prezzi dei materiali. Dopo due anni non abbiamo visto nulla e, a ogni richiesta del territorio, l’assessore ha sempre glissato. Aricò spieghi ai cittadini della provincia di Ragusa che fine hanno fatto gli impegni assunti”.

La deputata sottolinea come il lotto 9 disponga già di un progetto esecutivo e richiama l’allarme lanciato nell’ottobre 2025 dalla Cgil di Ragusa – che aveva quantificato il fabbisogno in circa 640 milioni – sul concreto rischio di decadenza dei vincoli espropriativi e delle autorizzazioni. “Rischiamo di ritrovarci un’autostrada che si interrompe a Modica – aggiunge Campo –. Questa è l’ultima finanziaria di questo governo e le somme in ballo sono tante: non si sprechi l’occasione disperdendo milioni in prebende elettorali”.

Oltre Scicli: la progettazione dei lotti dal 10 al 16

Accanto al finanziamento del lotto 9, i deputati pentastellati Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola hanno presentato altri due emendamenti per pianificare la prosecuzione dell’autostrada nel tratto compreso tra Scicli e Gela, interessando i lotti dal 10 al 16 (Irminio, Ragusa, Santa Croce Camerina, Comiso, Vittoria, Dirillo e Gela Est).

Entrambe le proposte affidano la progettazione al Cas e fissano una tabella di marcia precisa: entro 90 giorni dovrà essere definito un programma delle attività con relativo cronoprogramma, affiancato da meccanismi di verifica sull’avanzamento. Nello specifico: