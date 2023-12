Al vaglio le immagini degli impianti di videosorveglianza nella zona

In due armati di pistola hanno bloccato e rapinato un autotrasportatore a Villabate. L’uomo è stato bloccato nel cuore della notte in piazza Figurella e sotto la minaccia delle armi gli sono stati portati via soldi e cellulare. Pochi minuti e i due sono fuggiti pare a bordo di uno scooter.

L’autista ha trovato rifugio in un bar e qui ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti nella zona. Sono in corso le indagini per risalire ai rapinatori. Sono state acquisite le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza nella zona per ricostruire quanto successo e verificare il racconto della vittima.