L'elenco

Proseguono i controlli elettronici della velocità nelle strade palermitane. La polizia municipale comunica, infatti, in ottemperanza alle disposizioni della legge 168/2002, l’elenco delle strade cittadine che saranno sottoposte al controllo elettronico della velocità nella settimana dal 2 all’8 maggio 2022.

BOX FISSI

Viale R. Siciliana. N.O. carr. centr. df civ. 3666 dir. CT

Viale R. Siciliana N.O. carr.centr. alt. Via P. di Paternò dir. TP

Viale R. Siciliana N.O. carr. centrale alt. via Nave dir. CT

Viale R. Siciliana. N.O. carr. centrale alt. Via La Loggia dir. TP

Viale R. Siciliana S.E. carr. centrale alt. Sv. E. Basile dir. TP

TELELASER E APP. 106 (MOBILE)

Viale R… Siciliana S.E carr. centrale alt Sv. E. Basile dir. CT

Viale R. Sic. S.E. carr. Centr. alt. mt. 120 prima Rampa E. sv. Bonagia dir.CT

Viale R. Sic. S.E. carr. Centr. alt. mt.120 prima Rampa E. sv. Bonagia dir. TP

Viale Reg. Sic. N.O. Carr. Laterale dir. TP

Viale Reg. Sic. N.O. Carr. Laterale dir. CT

TELELASER

Via Libertà

Viale del Fante

Viale Ercole

APP.106 MOBILE su strade urbane locali

Viale Margherita di Savoia

Viale dell’Olimpo

Viale del Fante

Via Lanza di Scalea

Viale Diana.

Autovelox invisibili, multa nulla anche con postazione mobile

Le sanzioni per eccesso di velocità elevate con apparecchi di controllo elettronico posti a bordo strada su veicoli in «borghese» delle forze dell’ordine possono essere impugnate e annullate se l’autovelox, seppure preceduto da cartello che avvisa della sua possibile presenza, non è ben visibile da parte di automobilisti, camionisti o motociclisti. Lo dice l’ordinanza 4002 dell’8 febbraio della Corte di Cassazione.

Annullata la multa ad un automobilista

La Suprema Corte in sostanza annulla una sentenza del Tribunale di Vicenza e fa giurisprudenza. La sentenza, infatti, apre la strada alla possibilità di un gran numero di ricorsi da parte di guidatrici e guidatori multati per eccesso di velocità con apparecchi montati su “auto civetta”.

Cosa dicono i giudici

Nel dettaglio i giudici della Cassazione hanno chiarito che “L’articolo 142, co. 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.