Polizia stradale

La Polizia stradale di Siracusa ha disposto dal 16 al 22 settembre dei controlli con l’autovelox sul tratto autostradale tra Catania, Siracusa e Rosolini. Si tratta di una iniziativa nell’ambito della campagna di sicurezza stradale denominata “Safety days” promossa da Roadpol – European Roads Policing Network.

Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali ed opera sotto l’egida dell’Unione Europea. “Nell’ambito di tale network europeo, l’Italia, attualmente – fanno sapere dalla Polstrada – ricopre la presidenza onoraria. L’organizzazione intende sviluppare una cooperazione operativa tra le Polizie stradali europee per ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’azione europeo 2011 – 2020, attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa all’interno di specifiche aree strategiche”.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa: “aumentare la consapevolezza sociale del fenomeno della mortalità ed incidentalità

grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento; richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di rialllinearsi agli obiettivi europei relativi alla riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade

ormai fuori target per il 2020 ma confermato per il 2030; dimostrare che, con ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero di vittime e feriti gravi sulle strade europee” spiegano dalla Polstrada.

“L’obiettivo è quello di elevare gli standards di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo operativo Roadpol”