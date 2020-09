I danni del maltempo

Tanta la paura per i residenti di Rosolini, centro agrumicolo a sud di Siracusa, per il violento nubifragio abbattutosi nel fine settimana che ha trasformato le strade in fiumi in piena. Panico per i proprietari di alcuni bassi e del primo piano che sono rimasti intrappolati in casa, sperando che quei torrenti d’acqua non li travolgessero. Altri, per documentare quanto stava accadendo, hanno girato dei video, pubblicati immediatamente sui social anche per lanciare un grido di aiuto alle forze dell’ordine. Per fortuna, non ci sono stati feriti, solo molta paura, come emerge in tantissimi commenti.

“Il problema dell’acqua piovana che scende da Via Gonzaga e che investe le abitazioni di Via Maddalena e di Via G. Matteotti si trascina da anni.. Nessuna mai amministrazione del passato ha affrontato e trovata una soluzione a questi disagi e nessuna mai amministrazione futura lo farà” è l’amara considerazione di un residente di Rosolini. Ma il nubifragio ha creato danni: un edificio che ospita gli uffici del Comune ha avuto dei problemi alla rete elettrica , telefonica e informatica. Tre sportelli dell’Ufficio Tributi sono stati temporaneamente nei locali l’Utc di Via Sipione.

Nei giorni precedenti, si è registrato un altro nubifragio che ha allagato lo vincolo di Rosolini dell’autostrada Siracusa-Gela, inaugurato il mese scorso dal presidente della Regione, Nello Musumeci. E’ stato girato un video da un automobilista che, in poco tempo, ha fatto il giro dei social e sono state tante le proteste sulle condizioni delle strade.

VIDEO REALIZZATO DA ANGELO GERRATANA