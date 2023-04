Calendario serrato di controlli tra autostrade e statali

Inizio di settimana e nuovo calendario della polizia stradale sul piazzamento degli autovelox in strade e autostrade siciliane in vista del ponte del 25 aprile. Da oggi e sino al 23 aprile la Polstrada ha stilato la mappa e, come prevedibile, si nota un potenziamento dei controlli con autovelox mobili anche in vista del ponte del prossimo 25 aprile che sicuramente intensificherà il traffico a partire già dal prossimo venerdì pomeriggio.

A Palermo, Catania e Messina sulle autostrade

A Palermo e Catania gli autovelox saranno presenti alternativamente o anche contemporaneamente un pò tutta la settimana. Nel Palermitano sulla A19 ci saranno oggi, il 19, 21 e 22 aprile prossimi. Sulla A29 presenti addirittura per tutta la settimana. e poi ancora sulla A20 il 18, 20 e 23 aprile. Nel Catanese invece ci saranno sulla A18 domani e poi il 20, 21 e 22 aprile. Nel Catanese invece occhi elettronici puntati sulla A18 Dir il 18, 20. 21 e 22 aprile. Nei tratti Messinesi autovelox invece: sulla A18 il 17, 19, 21 e 23 aprile, mentre sulla A20 per l’arco di tutta la settimana ogni giorni.

Sulle statali

Ecco invece la mappa delle statali. Telecamere nel Siracusano sulla 114 il 17, 19, 20 e il 21 aprile. Nel Nisseno sulla 626 il 17, 18, 19, 22 e 23, e sulla 640 di Porto Empedocle il 17, 20, 21, 22 e 23. Nel Ragusano sulla 514 il 17, 18, 22 e 23. Ancora nell’Agrigentino sulla 640 di Porto Empedocle il 17, 18, 20 e il 22, mentre sulla 115 sud occidentale Sicula il 20 e 21 aprile.

Lo scopo della pubblicazione dell’elenco

La pubblicazione dell’elenco delle strade monitorate ha come scopo quello di evitare incidenti e persuadere gli automobilisti a procedere a velocità moderata nei tratti interessati. Come fa sapere la polizia di Stato, gli autovelox sono posti sia sulle strade statali che sulle autostrade. Oltre ai cartelli posti in prossimità delle postazioni, le forze dell’ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche anzitempo le tratte monitorate. Nel dettaglio la polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

