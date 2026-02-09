Mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, alle ore 21, il Teatro Agricantus di Palermoospita, in esclusiva, due concerti dell’Opplà Tour degli Avion Travel, la formazione casertana che dal “lontano” 1980 si è ritagliata uno spazio importante sulla scena della canzone d’autore italiana, con una intensa attività dal vivo e numerosi dischi. Nei decenni a venire gli Avion Travel – dal 2017 (dopo la morte dello storico chitarrista Fausto Mesolella) nella line up Peppe Servillo voce, Mimì Ciaramella batteria, Ferruccio Spinetti basso e contrabbasso, Peppe D’Argenzio fiati e Duilio Galioto tastiere – hanno attraversato il rock, il pop, la new wave con incursioni nell’emisfero cinematografico, del teatro e della tradizione musicale italiana.





L’Opplà Tour era nato nel 2020 per festeggiare i 40 anni degli Avion Travel, stoppato poi dal Covid e partito effettivamente nell’estate 2021 quando la musica tornò a esibirsi dal vivo. Adesso siamo al 46° anno dagli esordi ed è un “lungo” quarantennale quello che la formazione campana non celebra ma festeggia dal vivo come il desiderio del perdurare della loro idea di canzone, sempre coniugata nell’incontro “vivo” con il pubblico. Peppe Servillo: «E viva vorremmo fosse questa festa, con i brani preziosi e segreti del nostro repertorio, poco esibiti all’epoca e anche di recente, complicati come le nostre ambizioni, e che scopriamo oggi cari al nostro pubblico di sempre. Gli Avion Travel ripropongono la loro lieve storia con al centro il sogno di una chitarra e canzoni dal cuore alla testa e viceversa».





Questi due concerti all’Agricantus di Palermo nascono da un forte sodalizio di Servillo con il direttore del teatro Vito Meccio, un rapporto quasi privilegiato. «Con l’Agricantus e con Vito Meccio c’è un rapporto speciale – spiega Servillo -. Io sono stato all’Agricantus sia col chitarrista Cristiano Califano, sia in trio con Javier Girotto e Natalio Mangalavite, ora con gli Avion Travel, quindi c’è un rapporto privilegiato con un luogo storico della musica a Palermo, un posto che ripropone un’atmosfera così intima, dove l’artista che si esibisce è quasi sotto una lente di ingrandimento. L’Agricantus vanta un pubblico che sa, conosce, che ha avuto modo nel tempo di vedere spettacoli di teatro, di prosa, di musica, di diverso genere musicale. Il contatto visivo con il pubblico qui è enorme e quindi sul palco vivi una dimensione teatrale che privilegia il gesto minimo, la sfumatura musicale, che ci offre la possibilità di spiegare dinamiche diverse nel modo di suonare, così come si fa con un’orchestra da camera nella musica per così dire colta. Pur sapendo che è un pubblico che conosce bene gli Avion Travel, che a Palermo hanno suonato in tante occasioni, per noi confrontarsi con un pubblico così sapiente è una sfida che si rinnova».

Nella foto di Fabrizio Iozzo, gli Avion Travel: da sinistra Duilio Galioto, Mimì Ciaramella, Peppe Servillo, Peppe D’Argenzio e Ferruccio Spinetti

Quando nel 1987 partecipano a Sanremo rock con il brano “Sorpassando” gli Avion Travel non hanno ancora pubblicato un album. Per anni hanno fatto vita da club e piccoli teatri ma alla fine giunge il loro momento. Dopo “Sorpassando”, ep che contiene il successo sanremese, diventano Piccola orchestra Avion Travel ed arrivano dischi fondamentali per dare le basi a una identità di gruppo che non sarebbe mai stata compromessa: “Bellosguardo” (1992), “Opplà” (1993, il primo con la Sugar di Caterina Caselli) e “Finalmente fiori” (1995). Nel 1998 la band torna a Sanremo con “Dormi e sogna”, che vince il Premio della critica e della giuria di qualità. L’anno dopo li troviamo in compagnia del guru della new wave newyorkese Arto Lindsay, col quale realizzano “Cirano”. Nel 2000 si ripresentano a Sanremo dove vincono con “Sentimento”. Dal 2007 anche il mondo del jazz si accorge di loro: portano in scena lo spettacolo “Uomini in frac”, accompagnati da Danilo Rea (che si alterna con Rita Marcotulli), Javier Girotto, Furio Di Castri, Gianluca Petrella e Cristiano Calcagnile. L’ultimo album di inediti è “Privè” del 2018.

Informazioni e prenotazioni

Biglietteria via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; la domenica dalle 17 alle 20. Telefono 091.309636. Biglietti: € 35 euro, ridotto carte sconto, Cral, under 25 e over 65 anni € 30 euro, biglietteria on-line

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Avion Travel

Prezzo: 35.00

Info:

Il 18 e il 19 febbraio il teatro palermitano ospita, in esclusiva, due concerti dell’Opplà Tour degli Avion Travel, la formazione casertana che dal “lontano” 1980 si è ritagliata uno spazio importante sulla scena della canzone d’autore italiana. Una festa dal vivo, sempre coniugata nell’incontro “vivo” con il pubblico. Due concerti nati dal forte sodalizio del cantante Peppe Servillo con il direttore del teatro Vito Meccio. Servillo: «Un rapporto privilegiato con un luogo storico della musica a Palermo, che ripropone un’atmosfera così intima, dove l’artista che si esibisce è quasi sotto una lente di ingrandimento»

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/71258

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.