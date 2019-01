Realizzata con fondi Amap

Il sindaco Leoluca Orlando e l’Amministratrice unica dei Amap Maria Prestigiacomo hanno dato oggi l’avvio al funzionamento della centrale idroelettrica, in località Agghiastro nel comune di Santa Cristina Gela, la cui potenza risulta essere la più grande in Sicilia dopo quelle che gestisce Enel S.p.A. La centrale idroelettrica, realizzata con fondi Amap (circa 300.000 euro), è costituita da n. 2 gruppi turbina Pelton – generatore asincrono trifase a 6.000 V – ciascuno di potenza pari a 1.250 kW, per complessivi 2.500 KW.

La produzione stimata da Amap è pari a 9-10 milioni di kWh, equivalenti al 100% dell’intero fabbisogno di energia elettrica dovuto all’impiego degli impianti presenti nella Provincia di Palermo per l’espletamento del ciclo idrico integrato, quindi con un ritorno presunto, dal punto di vista economico, per la cessione dell’energia al gestore dei servizi energetici, superiore ai 600.000 euro per l’anno 2019, con un conseguente risparmio economico del 40% sulla fattura elettrica.