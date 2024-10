Dell’emanando Avviso che assegnerà 61 milioni di euro ai Comuni siciliani per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (Azione 2.2.2. del PR FESR Sicilia 2021/2027) con l’obiettivo di abbattere i costi eccessivi dell’energia elettrica per pubbliche amministrazioni e famiglie, si è parlato, stamattina, nel corso dell’incontro organizzato dall’Anci Sicilia e dall’Assessorato regionale all’Energia.

Le parole di Amenta

“L’incontro di oggi nasce dalla necessità di fornire agli amministratori locali tutte le informazioni necessarie ad agevolare la partecipazione dei Comuni all’Avviso, in fase di emanazione da parte dell’Assessorato. Uno strumento assolutamente necessario per supportare amministrazioni locali e famiglie meno abbienti, in notevole difficoltà a causa degli eccessivi costi dell’energia elettrica e per favorire, anche attraverso la pianificazione di interventi finalizzati all’efficientamento energetico dei territori, lo sviluppo e la rivitalizzazione di attività locali”. Ha dichiarato Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia.

Le parole di Alvano

“Di concerto con il vertici dell’Assessorato Energia – ha aggiunto Mario Emanuele Alvano, segretario Generale ANCI Sicilia – abbiamo ritenuto utile sostenere i Comuni nell’avvio delle azioni propedeutiche alla partecipazione all’Avviso e in particolare per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS), presupposto necessario per accedere ai finanziamenti stanziati dalla Regione siciliana”.

Ha preso parte all’evento, alla presenza di un centinaio di amministratori locali, oltre a Roberto Di Mauro, assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, che ha introdotto i lavori, il dirigente generale del dipartimento Energia, Calogero Burgio che ha illustrato i contenuti dell’Avviso, rispondendo ai numerosi quesiti posti dagli amministratori presenti all’evento.

Valorizzare i prodotti di Nebrodi ed Etna, l’evento

Valorizzare i prodotti locali e le tradizioni territoriali siciliane, ricomponendo il legame tra cibo, vino, paesaggio e patrimonio storico-culturale nei territori dell’Etna e dei Nebrodi, due aree simbolo della Sicilia, che diventeranno palcoscenico en plein air di svariate attività riunite sotto il nome Etneb (www.etneb.it).

È l’obiettivo del progetto pilota “Le vie della lava e le contrade dell’Etna/Nebrodi taste and travel” dell’assessorato regionale del Turismo che sarà presentato alla stampa giovedì 17 ottobre al MuME (Museo di Messina), alle ore 11, dall’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata. Seguirà visita guidata del museo.

