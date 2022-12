Gli avvistamenti erano stati segnalati da decine e decine di persone

Un lampo nel cielo stellato Palermitano aveva innescato l’ennesima grande curiosità tra gli amanti del “mistero”. E immancabilmente erano cominciate ad emergere le più strampalate ipotesi, tra cui quelle di avvistamenti paranormali e ufo. Ma “purtroppo”, almeno per chi è affascinato da questo mondo, non è accaduto nulla di tutto questo. Quel fortissimo lampo che è stato avvistato qualche notte fa dal cielo stellato del palermitano non è altro che un meteorite. Resta pur sempre un evento abbastanza raro, soprattutto da poter immortalare in un video. I più fortunati sono riusciti a farlo.

Il mistero svelato

A svelare il mistero ci ha pensato il sito www.passioneastronomia.it, gestito da Pasquale D’Anna, astrofilo e operatore astronomico con esperienza decennale. In pratica si sarebbe trattato di un meteorite: “Non c’è da allarmarsi – si legge nell’articolo sul sito -, perché nella maggior parte dei casi questi fenomeni non provocano danni a cose o persone. La scia luminosa che ci tiene con il naso all’insù è causata proprio dall’impatto tra la meteora e la nostra atmosfera. Bruciando, il bolide brilla. Quando questi bolidi non si disintegrano completamente ma raggiungono il suolo terrestre, allora in quel caso si parla di veri e propri meteoriti”.

L’avvistamento a Bolognetta

Nel Palermitano ha tenuto banco nel gennaio scorso un altro “oggetto non identificato” nel cielo. Esattamente le segnalazioni arrivarono da Bolognetta. Sul web ha impazzato il presunto “avvistamento” ufo di Bolognetta. Il Cufom, ovvero il Centro Ufologico Mediterraneo, proprio in quei giorni continuava a ricevere tantissime segnalazioni dalla Sicilia, ma anche da altre zone d’Italia. Era scoppiata una vera e propria febbre da ufo e tanti testimoni di avvistamenti si fecero vivi. Il video sarebbe stato portato persino ai carabinieri.

Altre segnalazioni dalla Sicilia

Ad Adrano, zona Etna, nel catanese, con tempo sereno, un uomo ha filmato una sfera bianca ed ha segnalato tanti avvistamenti che, nella zona, hanno coinvolto diversi testimoni. Invece, il 3 gennaio scorso, alle 6 del mattino, ad Avola, nel Siracusano, una persona, mentre usciva di casa ha filmato degli strani oggetti che avevano movimenti irregolari. A Casteldaccia, sempre nel palermitano, il 15 gennaio 2021, intorno alle 17 e 15, una donna ha filmato un oggetto volante non identificato che le sembrava stesse precipitando, sparendo infine dietro alle case. Ancora a Palermo, una donna ha visto una strana piccola sfera bianca che velocissima saliva verso l’alto in cielo. “Ovviamente, non sono tutti ufo quelli che si vedono in cielo. Sicuramente, a molte di queste segnalazioni sarà trovata una spiegazione razionale, con una piccola percentuale che resterà inspiegata ed inspiegabile”, ha commentato il centro ufologico.