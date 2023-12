Presidenza regionale a Germana Abbagnato, tesoreria a Simona Sanfilippo

Un partito a trazione femminile. Il gruppo di “Azione” si è riunito questo pomeriggio a Palermo, in via Gagini, per decidere le nuove cariche della segreteria regionale del movimento guidato, a livello nazionale, da Carlo Calenda. A dirigere il gruppo centrista sarà Maria Saeli, ex candidata alle elezioni europee e allo scorso election day fra le fila di +Europa. Ad affiancarla, nel ruolo di presidente regionale, ci sarà Germana Abbagnato. Scelta, invece, per il ruolo di tesoriere è stata Simona Sanfilippo. “Faremo la corrente per le quote blu”, scherza Fabrizio Ferrandelli, presente alla riunione insieme al collega a Sala Martorana Leonardo Canto, entrambi recentemente entrati fra le fila della maggioranza grazie all’adesione civica al gruppo politico di Lavoriamo Per Palermo.

Gli auguri di buon lavoro di Mara Carfagna

Un momento di confronto con gli iscritti alla presenza di una personalità di spicco del movimento, ovvera la presidente nazionale Mara Carfagna. Ed è proprio l’ex ministro a dare il proprio augurio di buon lavoro a Maria Saeli, sottolineando l’importanza di un futuro coinvolgimento dei territori nei prossimi appuntamenti elettorali. “Sono davvero molto contenta di essere al fianco di Maria Saeli. Una donna giovane, appassionata, competente e libera che guiderà il partito in Sicilia – ha sottolineato -. Ringrazio tutta la comunità di Azione. A Maria va un compito e una responsabilità importante, ovvero radicare il partito soprattutto in quelle aree del territorio in cui abbiamo bisogno di essere radicate, preparandolo alle sfide delle amministrative, delle europee e, quando sarà, per le regionali e le politiche. C’è un gruppo molto attivo di ragazzi che fanno politica per passione”.

Saeli: “All’orizzonte tanti appuntamenti importanti”

Un incarico che, per stessa ammissione di Maria Saeli, sarà decisamente impegnativo. “E’ un onore e un onere. Non è un incarico personale. Penso di circondarmi di una squadra di persone valide e meritevoli – ha evidenziato il neo segretario regionale -. Ci aspetta un periodo complesso. Ci sono tanti appuntamenti elettorali importanti, come le elezioni amministrative in tanti comuni. Fra questi ci sono anche Marsala, Mazara del Vallo e Caltanissetta. E poi c’è l’appuntamento delle elezioni europee. C’è tanto lavoro. La strada è in salita, ma siamo pronti“.

“Consiglio Comunale sia luogo di esempio etico e politico”

E la prima battuta politica non può che andare a quanto successo ieri in Consiglio Comunale, con il capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo salito sopra i banchi della Giunta e della presidenza a Sala Martorana. “Il Consiglio Comunale è un luogo importante ed istituzionale. Si dovrebbe dare l’esempio, facendo scelte politiche ed etiche. Palermo, come tutta la Regione Siciliana, ha bisogno di programmazione, mettendo al centro le cose importanti. Fra queste c’è sicuramente il regolamento movida. Un atto al quale sia Fabrizio Ferrandelli che Leonardo Canto hanno lavorato tanto”.

