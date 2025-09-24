Azzerato il disavanzo della Regione e liberati altri 2 miliardi e 150 milioni che potranno essere usati per investimenti appena si chiuderà il contenzioso con la Corte dei Conti sui bilanci pregressi. E’ l’esito finale del riaccertamento di bilancio 2024 che chiude definitivamente la stagione di una regione indebitata.

Lo ha annunciato il governatore Renato Schifani e lo ha fatto a finco dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino e con l’ex assessore, oggi eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone collegato da Bruxelles.

A fianco degli assessori ed ex assessori anche il ragioniere generale Ignazio Tozzo e il dirigente generale delle Finanze Silvio Cuffaro.

Schifani: “Lavoro di squadra”

“Questo è il risultato di un lavoro di squadra iniziato nel settembre del 2023 con la mia elezione. Un lavoro iniziato da Marco Falcone e continuato da Alessandro Dagnino. Un lavoro – ha sottolineato Schifani dando indicazioni anche di natura politica – di squadra fatto da amici a prescindere dal fatto che qualcuno poi è andato a svolgere altri compiti, importanti, altrove”

Il fondo cassa

“Rilevante il fatto che oggi la Regione abbia un fondo cassa di 11 miliardi di euro e un basso rapporto debito pil” ha detto l’assessore al Bilancio Alessandro Dagnino che sottolinea come siano tutti dati straordinari”.

I maggiori incassi

Tutto passa attraverso i maggiori incassi. La Sicilia cresce e produce e la Regione incassa maggiori tasse. Nel complesso ben 4 miliardi e 800 milioni di euro. Nello specifico si parla di ben 1 miliardo e 100 milioni in più solo di Irpef. Ma c’è anche tanto altro: 466 milioni aggiuntivi arrivano dall’Ires, 387 milioni invece dall’Iva, 116 milioni dal bollo auto compresa la sanatoria, 73 milioni dall’imposta di registro.

Liberati altri 140 milioni l’anno

Con l’azzeramento del bilancio si liberano anche 140 milioni l’anno che venivano accantonati proprio a garanzia del debito. Questo non si dovrà più fare.

Cosa cambia per i siciliani

La Sicilia, adesso, potrà mettere in campo una manovra economica espansiva. Lo scorso anno si è investito un miliardo, nella prossima finanziaria la manovra sarà più ampia e questo ricadrà sul territori