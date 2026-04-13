Il 19 aprile, nella suggestiva cornice di Villa Palagonia, torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama fashion siciliano: il Baaria Fashion Day, giunto alla sua 9ª edizione.

Un evento che nel tempo si è affermato come punto di riferimento nel settore moda, grazie alla visione e alla professionalità di Rosanna Fiorentino, oggi considerata tra le figure di spicco nell’organizzazione di eventi fashion in Sicilia.

La serata si svolgerà in una location d’eccezione, dove eleganza, stile e creatività prenderanno vita in passerella, trasformando l’evento in un vero spettacolo capace di unire moda e intrattenimento.





A impreziosire ulteriormente l’appuntamento sarà la presenza di un’ospite d’eccezione: Tiziana Randazzo, indossatrice Versace, direttamente da Miami. Vincitrice a Miss Italia con il titolo di Miss Ragazza in Gambissima, è anche un volto noto della televisione grazie a numerosi spot sulle reti Mediaset e RAI, collaborando con brand come TIM, Alghe Guam e GT Casa Allarm, oltre a partecipare a redazionali televisivi accanto a Gerry Scotti.

Protagonista sulle passerelle di maison come Versace, Alviero Martini, Trussardi e Moschino, oggi è anche insegnante di portamento qualificata e imprenditrice con la sua linea di borse Curly Bags, oltre a collaborare al progetto editoriale della rivista GET Magazine.





In passerella sfileranno diverse realtà del mondo fashion, tra creatività sartoriale e accessori di tendenza: Giusy Capuano Couture (Caltavuturo), Ana Cris Couture e Ari & Ana Urban (Empoli), Maria Vello Stilista (Cefalù), Ombra Woman – Save Contemporary Store, Aemme Jewels Preziosi (Palermo), Ivò Dress Accessori (Palermo), Sabina Bijoux (Bagheria) e InnoVision, ottica all’avanguardia di Bagheria.

Non solo moda, ma anche spettacolo: durante la serata si esibiranno ospiti d’eccezione come Azzurra Eucaliptus, campionessa del mondo di danze latine, Max D’Asta (MaxZeroband), il violinista Michele Costantino, i Whynox (Band) e la voce lirica di Sonia Contino.





Fondamentale il lavoro dello staff che contribuirà alla riuscita dell’evento: hair stylist Antonio Di Maggio, video a cura di Davide Bandolo, foto di Stancampiano Foto e service tecnico affidato a Giovanni D’Amato.

A presentare la serata sarà Giusy Randazzo, volto noto della televisione, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra moda e spettacolo.





L’evento vede inoltre il supporto di importanti sponsor, tra cui Domina Zagarella Sicilia, Chiara Lo Coco Nails Beauty, La Grande Giara, Remax, la Dott.ssa Roberta Scardina (medicina estetica), Eucaliptus e Clinica del Sorriso, insieme alla presenza di Elite Magazine.

Il Baaria Fashion Day si conferma così come un appuntamento imperdibile, capace di valorizzare talento, creatività e professionalità, portando la Sicilia sempre più al centro della scena della moda. Ancora una volta, la firma di Rosanna Fiorentino si distingue per eleganza e capacità organizzativa, lasciando il segno nel panorama degli eventi fashion dell’isola.

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.