Incontrare personaggi siciliani straordinari che si muovono in antiche stanze di un palazzo storico è l’esperienza che il pubblico potrà vivere Sabato 16 maggio 2026, grazie all’impegno artistico della compagnia amatoriale Teatranti Extra Vaganti /Associazione Crisalide Aps, che metterà in scena lo spettacolo “U cuntu un porta tempu. Carosello di storie siciliane”.

Un progetto ambizioso che prenderà vita nell’ambito del XV Festival Settimana delle Culture, con il patrocinio del Comune di Bagheria e del CeSVoP.





Guidato dall’autrice dei testi e regista Letizia Maria Mineo il pubblico ascolterà, dalla viva voce dei suoi protagonisti, storie del tempo passato e di oggi, storie d’amore, di morte, di sogni, di miracoli possibili, entrando nel tempo magico del racconto. Racconti, cunti, quasi sempre divertenti e scanzonati, ma sempre ricchi di spunti di riflessione sul nostro passato e sul nostro presente.

Fili conduttori delle diverse storie saranno l’amore e l’orgoglio per nostra Sicilia e la restituzione di un volto e una voce a chi si è perduto nell’oblio del tempo.





Alla fisarmonica il Maestro Francesco Farinella

Videomaker: Riccardo Taranto

Prenotazione obbligatoria con contributo consapevole, da richiedere a: assocrisalideaps@gmail.com – Info 3204319737

Trattandosi di dimora storica i posti sono molto limitati!

Luogo: Bagheria, Via Butera, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:45

Artista: Teatranti extra- vaganti – Associazione Crisalide Aps

Prezzo: 10.00

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