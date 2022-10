Il nuovo look del lungomare di Aspra, altri fondi per completare la riqualificazione

08/10/2022

Il Comune di Bagheria corre ai ripari e approva una perizia di variante per la riqualificazione del lungomare di Aspra. Stanziati ulteriori 10 mila euro, rispetto al progetto originario, per un investimento totale di 62 mila euro. Soldi che saranno necessari per mettere a punto gli interventi già programmati in un tratto del lungomare, la famosa zona del “Sarello” e in particolare il tratto che va dalla fine del corso Baldassare Scaduto, in corrispondenza dell’ingresso ad Aspra, sino alla fine della struttura denominata “Colonia Cirincione”. Ad essere incluso in questo programma anche il piazzale panoramico presente alla fine della strada di accesso al Sarello.

Area di pregio naturalistico

Parliamo di una zona ad elevato pregio naturalistico-ambientale ad oggi caratterizzata da uno stato di abbandono e degrado. Non a caso lo specchio acqueo antistante l’area oggetto di intervento ricade all’interno di una Zsc, la zona speciale di conservazione, di grande estensione per circa 2.514 ettari. Inoltre la fascia costiera interessata dall’area in cui è effettuato il restyling è inserita all’interno della carta ecologica al 50.000 e definita con valenza “molto alta”.

La necessità della variante

“Nel corso dei lavori – specificano gli uffici della Direzione V dei Lavori pubblici del Comune di Bagheria – è emersa la necessità di una nuova distribuzione dell’impianto di pubblica illuminazione, di una diversa distribuzione degli spazi, la creazione di aiuole e una sistemazione migliore per l’abbattimento delle barriere architettoniche”. L’importo contrattuale si eleva di 10.785,11 euro, pari al 35,56%, che trova copertura nelle somme del progetto, già impegnate in bilancio.

Gli interventi più importanti

Sono numerosi gli interventi previsti nel progetto di variante: dalla rimozione del guardrail ad oggi non più funzionante a quella della pavimentazione del marciapiede in zona curva e di alcune fioriere. Saranno poi realizzate delle aiuole nel marciapiede zona curva, una nuova pavimentazione del tipo autobloccante nella piazzuola della zona fitness, ovvero l’area del Sarello, e nel marciapiede zona curva. Prevista inoltre la fornitura e posa nella zona fitness di attrezzature per lo svolgimento di esercizi a corpo libero. In programma anche nuova pavimentazione e sostituzione della ringhiera oramai ammalorata.