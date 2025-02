Lutto all’I.C.S Falcone Borsellino di Bagheria. E’ scomparsa la storica operatrice scolastica Maria Sini. In questo momento di grande tristezza l’intera comunità scolastica si stringe attorno alla famiglia di Maria: è stata una figura emblematica all’interno della scuola. Era conosciuto per la sua forza d’animo e la sua gentilezza. “Era capace ci comunicare col cuore” scrive chi l’ha conosciuta. Maria, da sempre, è riuscita a creare un ambiente accogliente e stimolante per gli studenti, contribuendo in modo significativo alla loro cresciuta personale ed educativa.

Il funerale si terrà lunedì 17 febbraio alle ore 10 nella chiesa San Pietro a Bagheria.

Il cordoglio

Gli studenti la ricordano non solo come un’operatrice scolastica ma anche come una confidente e un’amica, capace di ascoltare e comprendere le loro esigenze. I docenti e i colleghi hanno sempre apprezzato la sua professionalità e il suo spirito collaborativo.

“Grazie Maria, per tutto ciò che hai fatto. Il tuo ricordo resterà sempre con noi.” La comunità scolastica dell’I.C.S. Falcone e Borsellino si unisce con profondo dolore alla famiglia per la scomparsa improvvisa della cara Maria Sini, avvenuta l’8 febbraio 2025. Maria, con la sua straordinaria forza d’animo, la sua gentilezza e il suo instancabile impegno, è stata una presenza preziosa per tutti. Comunicava con il cuore, sempre pronta ad aiutare con un sorriso e un gesto di affetto. La sua dedizione e il suo esempio resteranno indelebili nei ricordi di studenti, docenti e colleghi. In questo momento di grande tristezza, la scuola si stringe attorno alla sua famiglia, porgendo le più sentite condoglianze. La camera ardente è allestita presso “Servizi Funebri Galioto” in Viale Libertà, 99. Il funerale si terrà Lunedì 17 Febbraio alle ore 10:00 presso la chiesa di San Pietro a Bagheria”, ha ricordato un utente.

“Non ci sono parole per spiegare una scomparsa.. possiamo solo stringerci al dolore dei familiari e posso solo dirti che eri una donna fantastica hai miei figli hai dato tanto infatti mi raccontano tante cose belle di te quindi grazie per la donna straordinaria che eri e che rimarrai nei cuori di ogni bimbo e delle persone che ti erano accanto.. condoglianze alla famiglia” scrive un altro.

Poi ancora: “Cara Maria hai lasciato un vuoto incolmabile all’interno della nostra famiglia scolastica. Ti ringrazio per il bene che hai saputo trasmettermi in questi pochi mesi di lavoro insieme. Per un direttore è una fortuna rara incontrare persone cordiali, buone e gentili come te. Eri davvero speciale e ti ricorderò sempre per il sorriso che ti contraddistingueva”.