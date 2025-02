Mondo dello spettacolo in lutto min Sicilia. E’ morto in ospedale a Messina dove era ricoverato da due giorni Carmelo Costa, l’uomo dei grandi spettacoli, organizzatore di eventi; l’uomo che ha portato, negli anni, in Sicilia i più grandi artisti della,scena nazionale e mondiale.

Chi era Carmelo Costa

Carmelo Costa, 72 anni, era l’amministratore unico della società di promoter Musica da Bere Srl. In passato ha legato il suo nome a varie altre società nelle quali era sempre stato il fulcro dell’organizzazione. Costa è deceduto al Policlinico di Messina, dove era ricoverato da due giorni dopo il malore che lo aveva colpito in albergo, al Royal.

Catanese di origine l’impresario si trovava a Messina da qualche giorno per occuparsi dei prossimi concerti allo stadio “Franco Scoglio” in vista dell’estate. A trovarlo in albergo dopo il malore erano stati alcuni amici, andati a controllare cosa stesse succedendo dopo aver accertato che Costa non rispondeva al telefono, cos anon insolita per lui ma non quando chiamavano gli amici. La corsa in ospedale e il ricovero. Ai medici le sue condizioni erano subito apparse gravi. Ieri pomeriggio il decesso.

I grandi nomi

Negli anni Carmelo Costa ha portato nell’isola grandi concerti. portano la sua firma sotto i documenti organizzativi i concerti di Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Marco Mengoni, solo per accennare ai ritorni in preparazione in vista dell’estate. Nella sua carriera durata praticamente 50 anni ci sono oltre 5.500 concerti organizzati. Palermo ricorda da ultimo il concerto di Casco Rossi della scorsa estate, un evento che ha mosso un milione di euro in indotto e che ha chiesto una organizzazione enorme.

Mai domo, la pagina Facebook che guardava al futuro

Negli utlimi anni Costa aveva scelto i social per annunciare la preparazione degli eventi e appena qualche giorno fa proprio sulla sua pagina Facebook aveva lanciato gli eventi dell’estate: “Si ritorna al lavoro per l’Organizzazione dei grandi spettacoli del 2025” scriveva.

“VASCO, CREMONINI, MENGONI allo Stadio di Messina: una sfida senza precedenti in Sicilia gestire 175mila spettatori in pochi giorni! Sarà un grande gruppo di lavoro a gestire il tutto: tante conferme dagli anni precedenti e qualche faccia nuova per non lasciare nulla al casoaveva annunciato”.

Il primo di questi eventi è previsto il prossimo 23 luglio.Si tratta del concerto di Marco men goni per il quale è in corso la prevendita.