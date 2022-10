Tra il 6 e il 7 ottobre non si potrà accedere Balestrate

Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino, saranno chiuse due rampe dello svincolo di Balestrate, sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, per consentire alcuni interventi finalizzati al transito di un trasporto eccezionale. A darne notizia in una nota è l’Anas.

L’interdizione al traffico

In particolare, sarà chiusa la rampa di uscita a Balestrate per i veicoli provenienti da Mazara del Vallo, che potranno utilizzare il precedente svincolo di Alcamo est, e la rampa di immissione verso Palermo per i veicoli provenienti da Balestrate, che potranno utilizzare il successivo svincolo di Partinico.

Future chiuse, tanti investimenti

Al di là di questo interdizione temporanea, l’Anas si prepara in tutta la Sicilia ad una serie di cantieri che inevitabilmente imporranno varie chiusure lungo diversi tratti autostradali. Nello scorso mese di agosto l’ente pubblico ha avviato 10 bandi di gara per oltre due miliardi per opere da avviare anche in Sicilia. L’investimento complessivo è di circa 2 miliardi di euro.

9 bandi per nuove opere

I 10 bandi di gara sono già in Gazzetta Ufficiale e nove sono destinati a nuove opere. Il decimo bando di gara, del valore complessivo di 160 milioni di euro, interessa l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e autostradale in gestione. Lo rende noto la società, spiegando che si tratta di “una significativa iniezione di risorse con un rilevante impatto sul settore infrastrutturale del Paese”.

Interventi anche sull’Isola

Tutti i quadri economici delle nuove opere in gara sono stati aggiornati con il nuovo prezzario Anas varato a giugno, precisa la società. In Sicilia i bandi riguardano il collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 “Ragusana”. L’intervento è diviso in 4 lotti in quest’ultimo caso per un importo complessivo di 1.4 miliardi.