Approvato dal Comune di Balestrate il project financing

Nell’ex colonia marina di Balestrate sorgerà un albergo a 5 stelle. Un’affermazione ripetuta più volte nell’ultimo decennio, ancor prima che questo immobile fosse del tutto dismesso quando ancora ospitava le classi dell’istituto alberghiero oggi trasferito a Partinico. Adesso invece non solo è tutto messo nero su bianco ma c’è pure l’offerta del privato. La giunta guidata dal sindaco Vito Rizzo ha approvato la delibera con il metodo del project financing e sarà tutto a costo zero per il municipio.

C’è già un’offerta

L’offerta è quella che già lo scorso anno era stata presentata dalla Bulgarella holding, società famosa specializzata nell’ambito delle strutture ricettive diretta dall’ex presidente del Trapani calcio Andrea Bulgarella. Fu la stessa società a contattare il municipio per mostrare il suo interesse e mettendo su carta la propria offerta. Ben 17,5 milioni di euro per rimettere in piedi l’immobile, oggi totalmente a pezzi tanto che la scuola alberghiera fu costretta a “scappare” nell’oramai lontano 2011. Si vuole realizzare un albergo a 5 stelle.

Il compito della prossima giunta

La palla a questo punto passerà alla prossima amministrazione comunale, dal momento che pere concretizzare questo project financing bisognerà inserire l’opera all’interno del piano triennale delle opere pubbliche. Quindi si passerà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva dell’iter, che darà la possibilità di pubblicare la gara. Se nessuno si farà avanti c’è quindi già l’offerta della Bulgarella che anche in presenza di una offerta potrà comunque rilanciare e tornare in gioco per l’assegnazione dell’immobile di proprietà comunale.

I numeri dell’investimento

L’offerta nello specifico venne presentata dalla ditta Firenze Touring srl, che fa parte del gruppo Bulgarella, per la ristrutturazione e riqualificazione dell’ex Colonia Marina “Alcide De Gasperi” da convertire in struttura alberghiera a 5 stelle. L’investimento è da oltre 17 milioni di euro e prevede la realizzazione di 127 camere e appartamenti, oltre alla costruzione della strada di collegamento tra la colonia e il depuratore, la sistemazione delle aree a parcheggio, oltre alla completa rigenerazione urbana della zona est del nostro territorio. Il business plan prevede 58 assunzioni e 84.000 presenze dopo il primo triennio di attività.