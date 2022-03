Balestrate piange per la morte dell’alto prelato

Si è spento a 92 anni monsignor Michelangelo Drago, da tutti chiamato Michele, storico arciprete di Balestrate originario di Partinico. Dal 2017 era rettore della chiesa di San Pietro nella stessa cittadina marinara. Ad annunciare la sua morte è stata la stessa chiesa Madre di Balestrate, oggi retta da don Francesco Giannola: “Con grande dolore vi comunichiamo che stamattina alle 8:10 don Michele Drago ha fatto ritorno alla casa del Padre. Pertanto uniamoci in profonda preghiera per la sua anima e chiediamo il conforto per i suoi familiari, ai quali vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Il lutto cittadino e i funerali

Domani, mercoledì 2 marzo, alle ore 10 si terranno i funerali del sacerdote. Non potevano che svolgersi alla chiesa Madre di Balestrate dove ha svolto per tanti anni il suo esercizio pastorale prima della cessazione del ruolo di “capo” della chiesa balestratese per raggiunti limiti d’età. Anche la camera ardente sarà allestita all’interno della chiesa. Il sindaco del paese, Vito Rizzo, ha deciso di proclamare per domani il lutto cittadino: “Balestrate – afferma Rizzo – si sveglia con una triste notizia, il nostro amato don Michele Drago ha salutato la vita terrena. Sono tante le generazioni cresciute con lui, con quell’aria da zio di tutti noi. Ho avuto l’onore di essere il suo successore come presidente dell’associazione musicale ‘Vincenzo Bellini’ e se dovessi mettere uno dietro l’altro tutti i ricordi che mi legano e ci legano a lui farei davvero fatica a non riempire pagine di libri. Per la giornata dei funerali proclamerò il lutto cittadino, per consentire la partecipazione e il raccoglimento che merita don Michele”.

La sua storia

Michele Drago aveva compiuto 92 anni lo scorso 27 febbraio. Oltre ad essere stato arciprete di Balestrate, ha ricoperto anche i ruoli di prelato d’onore di sua Santità, canonico della basilica cattedrale di Monreale. In occasione dei suoi 90 anni fu festeggiato al santuario della Madonna del Ponte di Partinico per ricordare il suo contributo alla chiesa. Fu ordinato sacerdote il 27 giugno del 1965 dall’allora arcivescovo di Monreale, Corrado Mingo. Mosse i suoi primi passi nella chiesa a Partinico al fianco di monsignor Leonardo La Rocca nella parrocchia di Maria Santissima degli agonizzanti, meglio conosciuta come San Paolino.