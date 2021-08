Persi 638 posti in meno di 7 anni, soprattutto a causa dei pensionamenti.

Nuovo bando RAP per 46 autisti, dal 30 agosto.

Soddisfatta la Fp Cgil Palermo che chiede di rafforzare l’organico con almeno altre 200 unità.

“Apprendiamo con soddisfazione la notizia dell’imminente pubblicazione del bando per l’assunzione di 46 autisti comunicata alla stampa dall’amministratore di Rap spa. Da tempo sottolineiamo come la carenza di personale, in diverse aree operative per la partecipata che si occupa del servizio di igiene ambientale nella città di Palermo, sia una necessità non rinviabile. E sebbene questo primo bando, che apprendiamo sarà pubblicato il 30 agosto, non sia ancora stato presentato alle organizzazioni sindacali, crediamo sia una prima importante risposta nell’ottica di un’accelerazione del processo di rafforzamento dell’organico dell’azienda”. Lo dichiara Andrea Gattuso per la Fp Cgil Palermo.

Persi 638 posti in meno di 7 anni

“Tra il 2014 e il 2021 – prosegue Gattuso – la Rap ha registrato una sensibile riduzione del personale, passando dalle 2.337 unità in forza al 1 marzo 2014 alle 1.699 unità al 1 gennaio 2021, con una diminuzione di personale pari quindi a 638 unità in meno di 7 anni, dovuta soprattutto ai pensionamenti che, vista l’alta età media dei lavoratori, sono previsti anche nei prossimi mesi. È evidente che la significativa riduzione del personale di questi anni, insieme all’aumento delle zone della città che rientrano nel piano della raccolta differenziata, abbia procurato non poche difficoltà all’azienda e ai lavoratori, difficoltà che purtroppo si sono riversate nell’efficienza del servizio e quindi sulla città e su chi la vive”.

Rafforzare organico con almeno 200 unità

Per la Fp Cgil Palermo è necessario dunque al più presto procedere in direzione del rafforzamento dell’organico di Rap con l’assunzione di almeno 200 unità da assegnare al servizio di raccolta, allo spazzamento, allo svuotamento dei cestini e all’igiene del suolo.

“Solo così si potrà garantire alla partecipata un organico in grado di lavorare attraverso una programmazione puntuale del servizio e degli interventi e di evitare le emergenze che purtroppo si sono verificate in questi mesi”, prosegue Gattuso.

Massima trasparenza

“In attesa di conoscere nel dettaglio il contenuto dell’annunciato bando per l’assunzione di 46 autisti, facciamo un appello affinché le procedure di reclutamento siano svolte nella massima trasparenza e serenità. La pubblicazione di un bando, per un’azienda a partecipazione pubblica, rappresenta infatti non solo una svolta per la Rap ma un’occasione importante per una città affamata di lavoro come Palermo”.

I requisiti

A bando 46 posti a tempo indeterminato, con rapporto a tempo pieno (38 ore alla settimana comprese domeniche e festivi), inquadrato con il livello terzo, quindi da contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali-utilitalia. I candidati devono, tra l’altro, essere in possesso della patente di guida di categoria C, della Cqc (Carta di Qualificazione del Conducente) e del diploma di scuola secondaria di primo grado.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione (scadenza quindi al 29/09/2021). Saranno accettate soltanto le domande redatte sul modello “fax simile” allegato al bando a pena d’ esclusione.

Il bando integrale della selezione del concorso per autisti potrà essere visionato da lunedì 30 agosto sul sito web del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) e della società Rap (www.rapspa.it) che rimanda al portale “Amministrazione Trasparente” nell’area “Avvisi”, e sarà pubblicizzato su tre quotidiani.