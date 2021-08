Ritirati in questo mese quasi 5.500 pezzi su strada

La Rap sta intervenendo sulla raccolta dei rifiuti ingombranti sulle “discariche” in diversi punti caldi della città

L’azienda lavora anche a ritirare i rifiuti bruciati a Borgo Nuovo: lo farà dopo la caratterizzazione

Rimossi, con l’ausilio di una gru, i rifiuti carbonizzati nelle vie Aversa, Scaffa, Messina Marine

Continua la raccolta dei rifiuti ingombranti in varie zone della città da parte della Rap che cerca di contrastare l’emergenza che si è palesata nelle ultime settimane. Proseguono, infatti, gli interventi sulle discariche di “ingombranti”. Solo in questo mese quasi 5.500 pezzi su strada sono stati ritirati dal personale dell’azienda. La Rap nel weekend passato aveva svolto diverse operazioni in assetto straordinario per la raccolta ed il conferimento in discarica dei rifiuti accumulati.

Roghi a Borgo Nuovo

Sui roghi a Borgo Nuovo, invece, sono in corso le attività di rimozione dei rifiuti accanto alle campane di prossimità della raccolta differenziata (svuotate venerdì scorso) in particolare su via Comiso, via Camarrano, via Alia, Largo Gibilmanna. Per il contenuto bruciato, la Rap provvederà a ritirarlo successivamente alla caratterizzazione.

Sulle campane

Per quanto riguarda le postazioni campane dove insistono abbandoni come da programma si sta definendo Mondello, iniziando Sferracavallo. A seguire si andrà nel quartiere 5 (zona Calatafimi). Questo pomeriggio definiti gli interventi su via Piave e via Giannettino.

Discariche a Bonagia

Su Bonagia un primo intervento contro le discariche è stato fatto due giorni fa in particolare: in via Nicolò Azoti (ex via dell’Ermellino) e in via dell’Airone. In programma via del Sagittario e via del Levriere (dove insistono tantissimi ingombranti)

Continuano gli interventi per rimuovere rifiuti bruciati

Non si arrestano gli interventi forzati per rimuovere i rifiuti abbandonati bruciati. Rap stamattina con l’ausilio di una gru, (dopo avere provveduto alla caratterizzazione dei rifiuti bruciato) è intervenuta definendo le attività in via Tommaso Aversa, via Scaffa, via Messina Marine, presenti anche ingombranti vicino al mare, nella battigia. Sul bruciato in programma nelle prossime ore via Gran Cancelliere e via Paolo Pasolini.