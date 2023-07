Un sostegno finanziario alle imprese siciliane per investire in innovazione e tecnologia. Lo prevede il nuovo bando “Connessioni – Nuovi luoghi per l’innovazione in Sicilia“. Pubblicato dall’assessorato regionale delle Attività produttive, con una dotazione finanziaria di 5,6 milioni di euro a valere sui fondi Fsc 2021-2027 e Poc Sicilia 2014-2020, il bando prevede agevolazioni a fondo perduto pari al 65 per cento dell’investimento.

Il contributo

Il contributo è erogato per realizzare o sviluppare luoghi di innovazione, fisici e virtuali, come incubatori, acceleratori, spazi di co-working, dedicati all’insediamento di nuove imprese e in grado di offrire supporto imprenditoriale, attività di networking, consulenze sul modello di business, accesso a servizi e tecnologie avanzate.

Le parole dell’assessore Tamajo

“Si tratta – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – di una misura che fa parte del pacchetto “Competitività Sicilia” e che guarda al futuro del nostro sistema produttivo. L’obiettivo è realizzare e sviluppare spazi attrezzati per l’innovazione, promuovere e sostenere l’imprenditorialità che guarda al domani, stimolare lo scouting di soggetti e proposte non convenzionali, anche attraverso l’adozione di tecnologie evolute”.

Al contributo possono avere accesso tutte le imprese che intendono investire nella ristrutturazione e nella qualificazione tecnologica, per creare, implementare o ampliare interventi innovativi.

Come accedere alle agevolazioni

Per accedere alle agevolazioni, le aziende interessate possono presentare istanza da oggi, 6 luglio, fino al 24 ottobre accedendo al portale “Sportello telematico incentivi” (https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it). Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e sui requisiti richiesti, invece, sono pubblicati sul portale della Regione Siciliana all’interno della sezione dedicata al dipartimento regionale delle Attività produttive (https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/approvazione-avviso-pubblico-connessioni-nuovi-luoghi-l-innovazione-sicilia-0).

Ennesimo bando delle ultime settimane

Si tratta dell’ennesimo bando varato dalla Regione nelle ultime settimane. A fin e giungo la Regione ha assegnato 38 milioni di euro agli artigiani per la concessione del credito. Il bando è stato pubblicato da poche ore e le imprese possono adesso accelerare per richiedere i fondi che saranno gestiti dalla Crias, la Cassa regionale per il credito artigiano.