In loro soccorso i vigili del fuoco

Quattro naufraghi sono stati salvati al largo delle acque palermitane di Capo Gallo questa mattina. La loro barca da canottaggio è stata coinvolta in un incidente contro un motoscafo, le cui circostanze sono ancora da chiarire. A restare in difficoltà sono stati gli occupati della canoa, bloccati in mezzo al mare. A salvarli una squadra dei vigili del fuoco che ha recuperato il natante e li ha riportati a terra. Resta però ancora tutto da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

L’intervento nei pressi del Faro

L’intervento è avvenuto intorno alle 10 quando è stata segnalata la presenza di 4 persone in difficoltà su una barca da canottaggio al largo di Capo Gallo, in prossimità del Faro. Il nucleo portuale dei vigili del fuoco di Palermo ha prestato subito soccorso, in quanto si trovava in addestramento nelle acque antistanti il golfo di Mondello.

L’ausilio del battello pneumatico

La squadra ha raggiunto l’imbarcazione in difficoltà e salvato i quattro naufraghi con l’ausilio del battello pneumatico antincendio. Successivamente sono stati trasportati al vicino porticciolo di Mondello. In corso, da parte delle autorità competenti, le indagini per capire la dinamica dell’incidente. La barca da canottaggio sarebbe stata speronata a prua da un motoscafo che, secondo quanto riferito dal comandante della piccola imbarcazione ai vigili del fuoco intervenuti, si sarebbe poi allontanato al largo.

Altro salvataggio nella notte

Nella notte precedente una barca di cinque metri è stata soccorsa dalla squadra nautica dei vigili del fuoco. L’imbarcazione è rimasta in balia delle onde e imbarcava acqua a cinque miglia da Capo Gallo, nella zona di Capo Faro. I diportisti hanno lanciato i razzi in aria per chiedere soccorso, poi hanno chiamato i vigili del fuoco. I pompieri a bordo di un gommone sono riusciti a raggiungere l’imbarcazione e mettere in salvo i diportisti e trainare l’imbarcazione fino al porticciolo di Mondello. L’allarme era stato lanciato alle 22 le operazioni si sono concluse verso l’una di notte.