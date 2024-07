L’uomo è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo

Finisce fuori strada con la propria vettura. Imprenditore del settore ittico di Mazara del Vallo di 47 anni è così ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo.

L’incidente si è verificato attorno alle 4.30 di questa mattina sulla sopraelevata che collega il lungomare Fata Morgana con la Statale 115 e quindi in territorio di Mazara.

L’uomo, V. L. le sue iniziali, affrontando una curva a bordo della sua Mercedes di grossa cilindrata, è finito su una delle barriere in cemento che separano le corsie. Sembra che l’urto possa essere avvenuto anche per via della scarsa visibilità causata da una nube di umidità che avvolgeva Mazara alle prime ore del mattino.

Nell’urto, violentissimo, V.L. pare abbia perso una grossa quantità di sangue per via di una ferita provocata, forse, dalle lamiere. L’automobilista è stato immediatamente trasferito all’ospedale Civico di Palermo dove è stato operato d’urgenza per bloccare l’emorragia.

Incidente sulla statale 115, cinque feriti, due gravi

Pochi giorni fa, a causa di un incidente, è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’ al km 129,980 a Sciacca in provincia di Agrigento. Si sono scontrati frontalmente un’auto e un furgoncino da lavoro. All’interno della vettura viaggiavano quattro ragazze, tutte di Caltabellotta, mentre alla guida dell’altro mezzo c’era un tecnico ascensorista di Favara.

Avvisati da altri automobilisti in transito, sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno liberato dalle lamiere accartocciate dell’auto alcune delle occupanti. Un elicottero ha trasferito la giovane più grave in un ospedale di Palermo. Un’altra passeggera, con un trauma cranico, è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Sciacca. Gli altri feriti, meno gravi, sono stati trasportati negli ospedali di Sciacca e Ribera.

Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, una persona è rimasta ferita. Sul posto sono presenti le squadre Anas,118, Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità